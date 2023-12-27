Силуанов: Минфин РФ допускает расходование ФНБ в 2024 г при падении цены нефти

28 декабря 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Минфин не заинтересован в обнулении ФНБ, отметил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Минфине РФ допускают расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году при падении цены на нефть. С таким заявлением выступил министр финансов Антон Силуанов. «Нам надо пройти следующий год, значит в следующем году из ФНБ 1,3 триллиона рублей забираем деньги для баланса бюджета. С 2025 года планируем, что этого трансферта из ФНБ не будет. Поэтому, наша задача, если денег не будет — будем брать из ФНБ», — передает РИА Новости слова Силуанова. Он отметил, что общая ликвидная часть фонда составляет на конец 2023 года 4,7 триллиона рублей, и часть из них предусмотрена для развития проектов. По его словам, если данный остаток будет снижаться, то придется прибегнуть к другим мерам балансировки. «Мы тоже не заинтересованы в том, чтобы обнулить ФНБ и сидеть без копейки в запасе», — подытожил министр финансов. Ранее Силуанов признался, что в бюджет РФ поступило налогов в 2023 году больше денег, чем ожидалось. Тем не менее он пообещал обратиться к бизнесу с вопросом об уплате налогов в 2024 году, добавив, что Минфин не предусмотрел поступления от налога на сверхприбыль от компаний в бюджет на следующий год.

В Минфине РФ допускают расходование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году при падении цены на нефть. С таким заявлением выступил министр финансов Антон Силуанов. «Нам надо пройти следующий год, значит в следующем году из ФНБ 1,3 триллиона рублей забираем деньги для баланса бюджета. С 2025 года планируем, что этого трансферта из ФНБ не будет. Поэтому, наша задача, если денег не будет — будем брать из ФНБ», — передает РИА Новости слова Силуанова. Он отметил, что общая ликвидная часть фонда составляет на конец 2023 года 4,7 триллиона рублей, и часть из них предусмотрена для развития проектов. По его словам, если данный остаток будет снижаться, то придется прибегнуть к другим мерам балансировки. «Мы тоже не заинтересованы в том, чтобы обнулить ФНБ и сидеть без копейки в запасе», — подытожил министр финансов. Ранее Силуанов признался, что в бюджет РФ поступило налогов в 2023 году больше денег, чем ожидалось. Тем не менее он пообещал обратиться к бизнесу с вопросом об уплате налогов в 2024 году, добавив, что Минфин не предусмотрел поступления от налога на сверхприбыль от компаний в бюджет на следующий год.