Молодожены обручились в день основания Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Челябинская область празднует 90-летие

В день 90-летия Челябинской области, 17 января, на выставке «Россия» в Москве две свадьбы сыграли участники СВО. Молодоженов поздравил губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

«На выставке „Россия“ на ВДНХ в юбилей области прошло две свадьбы. Двум челябинским участникам СВО дали отпуск, чтобы они создали свои семьи», — уточнили в пресс-службе.

Первый танец молодых смогли увидеть посетители выставки. В правительстве также отметили, что Текслер передал свои поздравления молодоженам.

«Поздравляю с днем бракосочетания! Вы заключаете свой союз под счастливой звездой: в Год семьи, в день юбилея области, на выставке-форуме „Россия“. Это очень символично, отвечает новым смыслам нашего времени. В основе побед и достижений Родины лежат труд граждан и приверженность ценностям, таким как семья, патриотизм, верность Отечеству», — цитирует губернатора пресс-служба.

Челябинская область свое 90-летие отмечает на выставке «Россия» на ВДНХ. 17 января там презентуют туристические места региона, проведут мастер-классы ремесленников и представят уральские блюда.