В юбилей Челябинской области на выставке «Россия» бойцы СВО сыграли две свадьбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль красоты "Ural beauty fest 2017". Екатеринбург, свадьба, показ мод, невеста, букет невесты, свадебное платье, женитьба
Молодожены обручились в день основания Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Челябинская область празднует 90-летие

В день 90-летия Челябинской области, 17 января, на выставке «Россия» в Москве две свадьбы сыграли участники СВО. Молодоженов поздравил губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

«На выставке „Россия“ на ВДНХ в юбилей области прошло две свадьбы. Двум челябинским участникам СВО дали отпуск, чтобы они создали свои семьи», — уточнили в пресс-службе.

Первый танец молодых смогли увидеть посетители выставки. В правительстве также отметили, что Текслер передал свои поздравления молодоженам.

«Поздравляю с днем бракосочетания! Вы заключаете свой союз под счастливой звездой: в Год семьи, в день юбилея области, на выставке-форуме „Россия“. Это очень символично, отвечает новым смыслам нашего времени. В основе побед и достижений Родины лежат труд граждан и приверженность ценностям, таким как семья, патриотизм, верность Отечеству», — цитирует губернатора пресс-служба.

Челябинская область свое 90-летие отмечает на выставке «Россия» на ВДНХ. 17 января там презентуют туристические места региона, проведут мастер-классы ремесленников и представят уральские блюда.

Участников СВО отпустили в отпуск, чтобы они сыграли свадьбу
Участников СВО отпустили в отпуск, чтобы они сыграли свадьбу
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В день 90-летия Челябинской области, 17 января, на выставке «Россия» в Москве две свадьбы сыграли участники СВО. Молодоженов поздравил губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства. «На выставке „Россия“ на ВДНХ в юбилей области прошло две свадьбы. Двум челябинским участникам СВО дали отпуск, чтобы они создали свои семьи», — уточнили в пресс-службе. Первый танец молодых смогли увидеть посетители выставки. В правительстве также отметили, что Текслер передал свои поздравления молодоженам. «Поздравляю с днем бракосочетания! Вы заключаете свой союз под счастливой звездой: в Год семьи, в день юбилея области, на выставке-форуме „Россия“. Это очень символично, отвечает новым смыслам нашего времени. В основе побед и достижений Родины лежат труд граждан и приверженность ценностям, таким как семья, патриотизм, верность Отечеству», — цитирует губернатора пресс-служба. Челябинская область свое 90-летие отмечает на выставке «Россия» на ВДНХ. 17 января там презентуют туристические места региона, проведут мастер-классы ремесленников и представят уральские блюда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...