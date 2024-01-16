Челябинская область отмечает юбилей на выставке «Россия»

17 января 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

На выставке стенд Челябинской области будет функционировать до 12 апреля Фото: Владимир Васин © URA.RU новость из сюжета Челябинская область празднует 90-летие Челябинской области отметит свой юбилей в рамках выставки «Россия на ВДНХ в Москве. Об этом URA.RU сообщили 17 января в пресс-службе областного правительства. «Трижды — с 11:00 по 12:30, с 14:00 по 15:30 и с 17:00 по 18:30 — в павильоне D презентуют Челябинскую область как отличное место для самых разных видов туризма, проведут мастер-классы ремесленников из региона. С 11:45 по 15:00 в Доме российской кухни вместе со Свердловской областью регион презентует уральские блюда: бублик со взбитой щукой и икрой, уральский бублик, начиненный косулей, розаны с взбитым творогом и варенье из сморчков со снегом из красной смородины и травами», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, с 12:30 по 13:30 в павильоне №75 пройдет церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — действующие участники специальной военной операции, имеющие боевые награды — приедут в Москву с фронта. С 14:30 по 15:30 там же состоится концерт «Край гор и озер» объединенных творческих коллективов Челябинской и Свердловской областей. С 17:00 по 18:00 и с 19:00 по 20:00 на катке на ВДНХ пройдет интерактивная ледовая программа. В массовом катании примут участие маскоты ХК «Трактор» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск), символы Чемпионата России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске (пингвины Аксель и Искорка). Время проведения мероприятий московское. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинской области отметит свой юбилей в рамках выставки «Россия на ВДНХ в Москве. Об этом URA.RU сообщили 17 января в пресс-службе областного правительства. «Трижды — с 11:00 по 12:30, с 14:00 по 15:30 и с 17:00 по 18:30 — в павильоне D презентуют Челябинскую область как отличное место для самых разных видов туризма, проведут мастер-классы ремесленников из региона. С 11:45 по 15:00 в Доме российской кухни вместе со Свердловской областью регион презентует уральские блюда: бублик со взбитой щукой и икрой, уральский бублик, начиненный косулей, розаны с взбитым творогом и варенье из сморчков со снегом из красной смородины и травами», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, с 12:30 по 13:30 в павильоне №75 пройдет церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — действующие участники специальной военной операции, имеющие боевые награды — приедут в Москву с фронта. С 14:30 по 15:30 там же состоится концерт «Край гор и озер» объединенных творческих коллективов Челябинской и Свердловской областей. С 17:00 по 18:00 и с 19:00 по 20:00 на катке на ВДНХ пройдет интерактивная ледовая программа. В массовом катании примут участие маскоты ХК «Трактор» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск), символы Чемпионата России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске (пингвины Аксель и Искорка). Время проведения мероприятий московское.