В ЯНАО родители грудничков жалуются на холод в детской поликлинике

В Лабытнанги груднички замерзают в детской больнице

17 января 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

На Ямале пациенты замерзают в детском медицинском учреждении Фото: Илья Московец © URA.RU В здании детской больницы Лабытнанги (ЯНАО) низкая температура воздуха, родители маленьких пациентов встревожены здоровьем детей. Кроме того, на входе в поликлинику скользкое покрытие, сообщили горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Почему в детской поликлинике так холодно на первом этаже? Начиная со входа и заканчивая коридором к педиатрам. Уже не первый день и неделя такая ситуация и ничего не предпринимаете от слова совсем! Как родители должны приводить грудных детей? Я сочувствую родителям, которые в 21 веке должны бояться раздеть своего ребенка в таком холодильнике. Прошу предпринять по поводу налаживания тепла, а также решить проблему с полом при входе, на котором можно поскользнуться и убиться, не дойдя пару метров до врача, с ребенком на руках», — написала Анастасия Шевяхова в сообществе «Лабытнанги Info». Жители города подтвердили существование проблемы в комментариях под постом женщины. «Полностью с Вами согласна! На 1 этаже сквозняк. Девочки в регистратуре все одетые сидят. Проходили медосмотр, так грудничка даже не раздевали на 1 этаже! Холодина ужасная! При входе в детскую поликлинику очень скользко», — поделилась Vi Ka. «Они стойку с выдачей полисов поставили у двери педиатра, где сидят люди с грудничками и пеленают детей прямо рядом с получающими полиса», — рассказала Alina Davydova. Представители городской больницы сообщили, что в помещении холодно из-за аномально низкой температуры на улице. «Подача тепла в здание детской поликлиники обслуживающей организацией производится в обычном режиме. Посещения с грудными детьми сейчас отменены в связи с подъемом заболеваемости. В случае болезни грудничка, осмотры проводят на дому. Во входной группе в здание антискользящий настил. В холле решим вопрос с временным покрытием до стабилизации температуры на улице», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о проблеме с температурным режимом в холле городской больницы Ноябрьска (ЯНАО). Медицинские сотрудники вынуждены работать в верхней одежде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В здании детской больницы Лабытнанги (ЯНАО) низкая температура воздуха, родители маленьких пациентов встревожены здоровьем детей. Кроме того, на входе в поликлинику скользкое покрытие, сообщили горожане в социальной сети «ВКонтакте». «Почему в детской поликлинике так холодно на первом этаже? Начиная со входа и заканчивая коридором к педиатрам. Уже не первый день и неделя такая ситуация и ничего не предпринимаете от слова совсем! Как родители должны приводить грудных детей? Я сочувствую родителям, которые в 21 веке должны бояться раздеть своего ребенка в таком холодильнике. Прошу предпринять по поводу налаживания тепла, а также решить проблему с полом при входе, на котором можно поскользнуться и убиться, не дойдя пару метров до врача, с ребенком на руках», — написала Анастасия Шевяхова в сообществе «Лабытнанги Info». Жители города подтвердили существование проблемы в комментариях под постом женщины. «Полностью с Вами согласна! На 1 этаже сквозняк. Девочки в регистратуре все одетые сидят. Проходили медосмотр, так грудничка даже не раздевали на 1 этаже! Холодина ужасная! При входе в детскую поликлинику очень скользко», — поделилась Vi Ka. «Они стойку с выдачей полисов поставили у двери педиатра, где сидят люди с грудничками и пеленают детей прямо рядом с получающими полиса», — рассказала Alina Davydova. Представители городской больницы сообщили, что в помещении холодно из-за аномально низкой температуры на улице. «Подача тепла в здание детской поликлиники обслуживающей организацией производится в обычном режиме. Посещения с грудными детьми сейчас отменены в связи с подъемом заболеваемости. В случае болезни грудничка, осмотры проводят на дому. Во входной группе в здание антискользящий настил. В холле решим вопрос с временным покрытием до стабилизации температуры на улице», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о проблеме с температурным режимом в холле городской больницы Ноябрьска (ЯНАО). Медицинские сотрудники вынуждены работать в верхней одежде.