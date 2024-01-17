В Перми школьники пинали раздетого сверстника на морозе. Видео

17 января 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Школьники пинали своего сверстника, оставшегося без верхней одежды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми школьники заставили раздетого сверстника ходить на морозе по улице и пинали его. Видео с издевательствами над несовершеннолетним разместил telegram-канал «ЧП и ДТП Пермь». О том, когда именно произошло случившееся, не сообщается. На видео школьник в нижнем белье, ботинках и шапке бежит по улице. Один из сверстников догоняет его и пинает ногой. По словам местных жителей случившееся было снято на улице Камской в пригородном поселке Кондратово. В последние дни в Перми был мороз, потепление пришло в край лишь 17 января. В пресс-службе управления ГУМВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что заявления в полицию по данному факту не поступало, однако правоохранительные органы начали проверку в связи с опубликованным видео. «По данному факту сообщений и обращений в ОМВД России „Пермский“ не поступало. По информации, размещенной в сети Интернет, сотрудниками полиции начата проверка», — сообщили в ведомстве.

В Перми школьники заставили раздетого сверстника ходить на морозе по улице и пинали его. Видео с издевательствами над несовершеннолетним разместил telegram-канал «ЧП и ДТП Пермь». О том, когда именно произошло случившееся, не сообщается. На видео школьник в нижнем белье, ботинках и шапке бежит по улице. Один из сверстников догоняет его и пинает ногой. По словам местных жителей случившееся было снято на улице Камской в пригородном поселке Кондратово. В последние дни в Перми был мороз, потепление пришло в край лишь 17 января. В пресс-службе управления ГУМВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что заявления в полицию по данному факту не поступало, однако правоохранительные органы начали проверку в связи с опубликованным видео. «По данному факту сообщений и обращений в ОМВД России „Пермский“ не поступало. По информации, размещенной в сети Интернет, сотрудниками полиции начата проверка», — сообщили в ведомстве.