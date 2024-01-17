Свердловский минздрав изменит условия труда протестующим врачам из Кушвы

17 января 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Минздрав встретиться с врачами еще раз, чтобы обсудить все вопросы, которые волнуют медиков Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Медики из Кушвы пожаловались Путину на зарплаты Бунтующим фельдшерам из Кушвы предложили создать коллективный договор, где будут прописаны все стимулирующие выплаты. Такое предложение поступило медикам от свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Помимо коллективного договора для сотрудников больницы планируют закупить спецодежду, передать четыре машины скорой помощи, ввести в учреждении дресс-код. Также министр обещал разобраться с 12-часовой сменой сотрудников», — пояснили в региональном минздраве. В ближайшее время ведомство проведет конференцию, на которой обсудят все вопросы, волнующие фельдшеров, медсестер и водителей. Сегодня, 17 января, Карлов встретился с фельдшерами скорой помощи в Кушве. Ранее они пожаловались федеральным и региональным властям на маленькие зарплаты, дефицит кадров и большой объем работы. Подробнее о внезапном бунте врачей — в сюжете URA.RU.

Бунтующим фельдшерам из Кушвы предложили создать коллективный договор, где будут прописаны все стимулирующие выплаты. Такое предложение поступило медикам от свердловского министра здравоохранения Андрея Карлова, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Помимо коллективного договора для сотрудников больницы планируют закупить спецодежду, передать четыре машины скорой помощи, ввести в учреждении дресс-код. Также министр обещал разобраться с 12-часовой сменой сотрудников», — пояснили в региональном минздраве. В ближайшее время ведомство проведет конференцию, на которой обсудят все вопросы, волнующие фельдшеров, медсестер и водителей. Сегодня, 17 января, Карлов встретился с фельдшерами скорой помощи в Кушве. Ранее они пожаловались федеральным и региональным властям на маленькие зарплаты, дефицит кадров и большой объем работы. Подробнее о внезапном бунте врачей — в сюжете URA.RU.