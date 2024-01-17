В Кургане яйца уступили первенство в рейтинге самых подорожавших продуктов

Огурцы, яйца и морковь стали самыми подорожавшими продуктами в Кургане

В Кургане яйца уступили первое место в рейтинге самых подорожавших продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане огурцы, яйца и морковь возглавили рейтинг самых подорожавших продуктов за декабрь 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,57%, на продовольственные товары — 101,19%. Прирост (снижение) цен на отдельные виды продовольственных товаров на конец декабря 2023 года, в процентах к предыдущему месяцу: огурцы 61,2%», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что в декабре 2023 года (по сравнению с ноябрем) яйца подорожали на 28,7%. Разница в подорожании огурцов и моркови значительная — последняя выросла в цене всего на 7%. Также подорожала неразделанная мороженная рыба — на 5,5%. Рейтинг самых подорожавших продуктов замыкает столовая свекла — ее стоимость выросла наа 4,2%.

Самым подешевевшим продуктов в декабре 2023 года стали апельсины. Их стоимость снизилась на 12%. Белокочанная капуста подешевела на 6,2%. Также цена снизилась на сахар-песок — этот продукт подешевел нна 3,2%. Сообщается, что стоимость сократилась на яблоки и куры охлажденные (на 1,3% и на 1,2% соответственно).

Сообщается, что в Курганской области за первую неделю 2024 года куриные яйца подорожали до 140 рублей. Подорожание также коснулось и других продовольственных товаров.