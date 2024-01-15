За первую неделю 2024 года яйца в Курганской области подорожали до 140 рублей

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Яйца. Курган , витрина, яйца, десяток, кассета яиц
Яйца в январе дорожали быстрее, чем месяцем ранее Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

В Курганской области средняя цена на десяток куриных яиц почти достигла 140 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Яйца куриные, десять штук — 139,18 рубля», — указано на сайте Свердловскстата. Это на 3% больше, чем в последнюю неделю декабря.

Подорожание также коснулось мясных консервов для детского питания. На данный момент стоимость товара достигла 1253 рублей, что на 1,2% больше, чем за прошлый период. Подорожал и килограмм картофеля. На данный момент цена выросла на 13% и составила 24 рубля.

Ранее URA.RU писало, что цена яиц в Кургане за декабрь выросла на 27%. Средняя цена за неделю вырастала до 135 рублей.

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В Курганской области средняя цена на десяток куриных яиц почти достигла 140 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Яйца куриные, десять штук — 139,18 рубля», — указано на сайте Свердловскстата. Это на 3% больше, чем в последнюю неделю декабря. Подорожание также коснулось мясных консервов для детского питания. На данный момент стоимость товара достигла 1253 рублей, что на 1,2% больше, чем за прошлый период. Подорожал и килограмм картофеля. На данный момент цена выросла на 13% и составила 24 рубля. Ранее URA.RU писало, что цена яиц в Кургане за декабрь выросла на 27%. Средняя цена за неделю вырастала до 135 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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