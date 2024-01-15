За первую неделю 2024 года яйца в Курганской области подорожали до 140 рублей

Яйца в январе дорожали быстрее, чем месяцем ранее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца

В Курганской области средняя цена на десяток куриных яиц почти достигла 140 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Яйца куриные, десять штук — 139,18 рубля», — указано на сайте Свердловскстата. Это на 3% больше, чем в последнюю неделю декабря.

Подорожание также коснулось мясных консервов для детского питания. На данный момент стоимость товара достигла 1253 рублей, что на 1,2% больше, чем за прошлый период. Подорожал и килограмм картофеля. На данный момент цена выросла на 13% и составила 24 рубля.

Ранее URA.RU писало, что цена яиц в Кургане за декабрь выросла на 27%. Средняя цена за неделю вырастала до 135 рублей.