За первую неделю 2024 года яйца в Курганской области подорожали до 140 рублей

В Курганской области средняя цена на десяток куриных яиц почти достигла 140 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.
«Яйца куриные, десять штук — 139,18 рубля», — указано на сайте Свердловскстата. Это на 3% больше, чем в последнюю неделю декабря.
Подорожание также коснулось мясных консервов для детского питания. На данный момент стоимость товара достигла 1253 рублей, что на 1,2% больше, чем за прошлый период. Подорожал и килограмм картофеля. На данный момент цена выросла на 13% и составила 24 рубля.
Ранее URA.RU писало, что цена яиц в Кургане за декабрь выросла на 27%. Средняя цена за неделю вырастала до 135 рублей.
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