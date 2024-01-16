16 января 2024

В городах ЯНАО перекроют дороги в праздник Крещения. Инфографика

В столице Ямала в праздник Крещения Господня перекроют улицы до реки Полуй
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Крещение. Курган, крест, купание в купели, крещение, освящение креста
По маршрутам Крестного хода в городах ЯНАО перекроют дорожное движение Фото:

В городах ЯНАО 19 января на время шествия будет перекрыто автомобильное движение. Православные верующие совершат крестный ход в честь праздника Крещения Господня. В муниципалитетах Ямала рассказали, по каким маршрутам перекроют дороги.

«После Божественной литургии в храме св. Петра и Павла участники Крестного хода направятся на лодочную станцию к реке Полуй через улицы Свердлова — Карла Маркса — Республики — Набережную. На время праздничного шествия движение автомобильного транспорта будет приостановлено», — сообщают в telegram-канале администрации Салехарда.

В Ноябрьске перекрытие автомобильного движения в православный праздник Крещения Господня не планируется. В пресс-службе мэрии корреспонденту агентства пояснили, что Крестный ход будет проходить непосредственно на озере Ханто.

В Губкинском крещенская купель будет обустроена на прибрежной территории реки Пяку-Пур в парковой зоне. Как следует из данных, опубликованных в соцсетях администрацией города, автомобильное движение перекроют от Никольской церкви по улицам Проспект Мира, Озерная, Набережная.

В Новом Уренгое Крещенские купания пройдут на реке Седзъяха. Маршрут Крестного хода от Храма Серафима Саровского лежит через улицу Захаренкова. От Храма Богоявления Господня в сторону набережной реки отправят автобус, поэтому дорожное движение перекрываться не будет, сообщил агентству настоятель храма Владислав Кошельник.

В Салехарде участники Крестного хода направятся на лодочную станцию к реке Полуй через улицы Свердлова — Карла Маркса ¬¬— Республики — Набережную.
В Салехарде участники Крестного хода направятся на лодочную станцию к реке Полуй через улицы Свердлова — Карла Маркса ¬¬— Республики — Набережную.
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В городах ЯНАО 19 января на время шествия будет перекрыто автомобильное движение. Православные верующие совершат крестный ход в честь праздника Крещения Господня. В муниципалитетах Ямала рассказали, по каким маршрутам перекроют дороги. «После Божественной литургии в храме св. Петра и Павла участники Крестного хода направятся на лодочную станцию к реке Полуй через улицы Свердлова — Карла Маркса — Республики — Набережную. На время праздничного шествия движение автомобильного транспорта будет приостановлено», — сообщают в telegram-канале администрации Салехарда. В Ноябрьске перекрытие автомобильного движения в православный праздник Крещения Господня не планируется. В пресс-службе мэрии корреспонденту агентства пояснили, что Крестный ход будет проходить непосредственно на озере Ханто. В Губкинском крещенская купель будет обустроена на прибрежной территории реки Пяку-Пур в парковой зоне. Как следует из данных, опубликованных в соцсетях администрацией города, автомобильное движение перекроют от Никольской церкви по улицам Проспект Мира, Озерная, Набережная. В Новом Уренгое Крещенские купания пройдут на реке Седзъяха. Маршрут Крестного хода от Храма Серафима Саровского лежит через улицу Захаренкова. От Храма Богоявления Господня в сторону набережной реки отправят автобус, поэтому дорожное движение перекрываться не будет, сообщил агентству настоятель храма Владислав Кошельник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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