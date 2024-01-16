В городах ЯНАО перекроют дороги в праздник Крещения. Инфографика

В столице Ямала в праздник Крещения Господня перекроют улицы до реки Полуй

17 января 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

По маршрутам Крестного хода в городах ЯНАО перекроют дорожное движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городах ЯНАО 19 января на время шествия будет перекрыто автомобильное движение. Православные верующие совершат крестный ход в честь праздника Крещения Господня. В муниципалитетах Ямала рассказали, по каким маршрутам перекроют дороги. «После Божественной литургии в храме св. Петра и Павла участники Крестного хода направятся на лодочную станцию к реке Полуй через улицы Свердлова — Карла Маркса — Республики — Набережную. На время праздничного шествия движение автомобильного транспорта будет приостановлено», — сообщают в telegram-канале администрации Салехарда. В Ноябрьске перекрытие автомобильного движения в православный праздник Крещения Господня не планируется. В пресс-службе мэрии корреспонденту агентства пояснили, что Крестный ход будет проходить непосредственно на озере Ханто. В Губкинском крещенская купель будет обустроена на прибрежной территории реки Пяку-Пур в парковой зоне. Как следует из данных, опубликованных в соцсетях администрацией города, автомобильное движение перекроют от Никольской церкви по улицам Проспект Мира, Озерная, Набережная. В Новом Уренгое Крещенские купания пройдут на реке Седзъяха. Маршрут Крестного хода от Храма Серафима Саровского лежит через улицу Захаренкова. От Храма Богоявления Господня в сторону набережной реки отправят автобус, поэтому дорожное движение перекрываться не будет, сообщил агентству настоятель храма Владислав Кошельник. В Салехарде участники Крестного хода направятся на лодочную станцию к реке Полуй через улицы Свердлова — Карла Маркса ¬¬— Республики — Набережную. URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городах ЯНАО 19 января на время шествия будет перекрыто автомобильное движение. Православные верующие совершат крестный ход в честь праздника Крещения Господня. В муниципалитетах Ямала рассказали, по каким маршрутам перекроют дороги. «После Божественной литургии в храме св. Петра и Павла участники Крестного хода направятся на лодочную станцию к реке Полуй через улицы Свердлова — Карла Маркса — Республики — Набережную. На время праздничного шествия движение автомобильного транспорта будет приостановлено», — сообщают в telegram-канале администрации Салехарда. В Ноябрьске перекрытие автомобильного движения в православный праздник Крещения Господня не планируется. В пресс-службе мэрии корреспонденту агентства пояснили, что Крестный ход будет проходить непосредственно на озере Ханто. В Губкинском крещенская купель будет обустроена на прибрежной территории реки Пяку-Пур в парковой зоне. Как следует из данных, опубликованных в соцсетях администрацией города, автомобильное движение перекроют от Никольской церкви по улицам Проспект Мира, Озерная, Набережная. В Новом Уренгое Крещенские купания пройдут на реке Седзъяха. Маршрут Крестного хода от Храма Серафима Саровского лежит через улицу Захаренкова. От Храма Богоявления Господня в сторону набережной реки отправят автобус, поэтому дорожное движение перекрываться не будет, сообщил агентству настоятель храма Владислав Кошельник.