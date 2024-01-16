В какие города России дешевле всего полететь из Тюмени

Жители Тюмени все больше предпочитают путешествия по России. Агентство URA.RU сравнило цены на перелеты в пять популярных туристических городов и узнало, куда дешевле всего слетать на отдых. Данные взяты с сервиса по поиску авиабилетов.
Самые бюджетные билеты на самолет в Москву в январе продаются за 2 774 рубля. Эта цена рассчитана на одного пассажира без обратной дороги. Чуть дороже обойдется перелет в Санкт-Петербург. Стоимость билета туда — 2 974 рубля.
В два раза дороже по сравнению с северной столицей обойдутся тюмнцам билеты в Сочи. Перелет туда для одного пассажира в январе будет стоить 4 913 рублей. Не на много дороже цена билетов в Калининград — 4 956 рублей. Правда, лететь туда придется с пересадкой.
Самым дорогим направлением из Тюмени оказалась Казань. Самые бюджетные билеты туда начинаются от 5 225 рублей на одного пассажира без обратной дороги.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.