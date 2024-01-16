16 января 2024

В какие города России дешевле всего полететь из Тюмени

В Тюмени определили дешевые направления для отдыха по России
© Служба новостей «URA.RU»
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Зима виды города. Казань. Казань, зима, мечеть, кул-шариф, татарстан, казань, кремль, казанский кремль
Дороже всего из Тюмени полететь в Казань Фото:

Жители Тюмени все больше предпочитают путешествия по России. Агентство URA.RU сравнило цены на перелеты в пять популярных туристических городов и узнало, куда дешевле всего слетать на отдых. Данные взяты с сервиса по поиску авиабилетов.

Самые бюджетные билеты на самолет в Москву в январе продаются за 2 774 рубля. Эта цена рассчитана на одного пассажира без обратной дороги. Чуть дороже обойдется перелет в Санкт-Петербург. Стоимость билета туда — 2 974 рубля.

В два раза дороже по сравнению с северной столицей обойдутся тюмнцам билеты в Сочи. Перелет туда для одного пассажира в январе будет стоить 4 913 рублей. Не на много дороже цена билетов в Калининград — 4 956 рублей. Правда, лететь туда придется с пересадкой.

Самым дорогим направлением из Тюмени оказалась Казань. Самые бюджетные билеты туда начинаются от 5 225 рублей на одного пассажира без обратной дороги.

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Жители Тюмени все больше предпочитают путешествия по России. Агентство URA.RU сравнило цены на перелеты в пять популярных туристических городов и узнало, куда дешевле всего слетать на отдых. Данные взяты с сервиса по поиску авиабилетов. Самые бюджетные билеты на самолет в Москву в январе продаются за 2 774 рубля. Эта цена рассчитана на одного пассажира без обратной дороги. Чуть дороже обойдется перелет в Санкт-Петербург. Стоимость билета туда — 2 974 рубля. В два раза дороже по сравнению с северной столицей обойдутся тюмнцам билеты в Сочи. Перелет туда для одного пассажира в январе будет стоить 4 913 рублей. Не на много дороже цена билетов в Калининград — 4 956 рублей. Правда, лететь туда придется с пересадкой. Самым дорогим направлением из Тюмени оказалась Казань. Самые бюджетные билеты туда начинаются от 5 225 рублей на одного пассажира без обратной дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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