16 января 2024

В крупном культурном центре Сургута назначен новый директор

Городской культурный центр Сургута возглавил Владимир Веснин
© Служба новостей «URA.RU»
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Ванда Болотнова передала пост директора городского культурного центра Сургута Владимиру Веснину Фото:

Городской культурный центр Сургута (бывший ДК «Строитель») возглавил Владимир Веснин, который был заместителем экс-руководителя центра Ванды Болотновой. О вступлении в должность URA.RU сообщил сам Веснин.

«С 9 января 2024 года Ванда Юрьевна ушла в отпуск с последующим увольнением. С того дня я вступил в должность. Пока что знакомлюсь с коллективом. Кардинальной смены политики не будет, коллектив крепкий и профессиональный. Начинаем подготовку к праздничным мероприятиям, приуроченным к юбилею города», — поделился с агентством Веснин.

Бывший директор городского культурного центра Ванда Болотнова покинула пост в связи с переездом в другой город. Она возглавляла учреждение последние 6 лет.

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Городской культурный центр Сургута (бывший ДК «Строитель») возглавил Владимир Веснин, который был заместителем экс-руководителя центра Ванды Болотновой. О вступлении в должность URA.RU сообщил сам Веснин. «С 9 января 2024 года Ванда Юрьевна ушла в отпуск с последующим увольнением. С того дня я вступил в должность. Пока что знакомлюсь с коллективом. Кардинальной смены политики не будет, коллектив крепкий и профессиональный. Начинаем подготовку к праздничным мероприятиям, приуроченным к юбилею города», — поделился с агентством Веснин. Бывший директор городского культурного центра Ванда Болотнова покинула пост в связи с переездом в другой город. Она возглавляла учреждение последние 6 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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