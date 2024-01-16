В крупном культурном центре Сургута назначен новый директор

Городской культурный центр Сургута (бывший ДК «Строитель») возглавил Владимир Веснин, который был заместителем экс-руководителя центра Ванды Болотновой. О вступлении в должность URA.RU сообщил сам Веснин.
«С 9 января 2024 года Ванда Юрьевна ушла в отпуск с последующим увольнением. С того дня я вступил в должность. Пока что знакомлюсь с коллективом. Кардинальной смены политики не будет, коллектив крепкий и профессиональный. Начинаем подготовку к праздничным мероприятиям, приуроченным к юбилею города», — поделился с агентством Веснин.
Бывший директор городского культурного центра Ванда Болотнова покинула пост в связи с переездом в другой город. Она возглавляла учреждение последние 6 лет.
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