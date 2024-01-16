В крупном культурном центре Сургута назначен новый директор

Городской культурный центр Сургута возглавил Владимир Веснин

17 января 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Ванда Болотнова передала пост директора городского культурного центра Сургута Владимиру Веснину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Городской культурный центр Сургута (бывший ДК «Строитель») возглавил Владимир Веснин, который был заместителем экс-руководителя центра Ванды Болотновой. О вступлении в должность URA.RU сообщил сам Веснин.



«С 9 января 2024 года Ванда Юрьевна ушла в отпуск с последующим увольнением. С того дня я вступил в должность. Пока что знакомлюсь с коллективом. Кардинальной смены политики не будет, коллектив крепкий и профессиональный. Начинаем подготовку к праздничным мероприятиям, приуроченным к юбилею города», — поделился с агентством Веснин.



Бывший директор городского культурного центра Ванда Болотнова покинула пост в связи с переездом в другой город. Она возглавляла учреждение последние 6 лет.

Городской культурный центр Сургута (бывший ДК «Строитель») возглавил Владимир Веснин, который был заместителем экс-руководителя центра Ванды Болотновой. О вступлении в должность URA.RU сообщил сам Веснин. «С 9 января 2024 года Ванда Юрьевна ушла в отпуск с последующим увольнением. С того дня я вступил в должность. Пока что знакомлюсь с коллективом. Кардинальной смены политики не будет, коллектив крепкий и профессиональный. Начинаем подготовку к праздничным мероприятиям, приуроченным к юбилею города», — поделился с агентством Веснин. Бывший директор городского культурного центра Ванда Болотнова покинула пост в связи с переездом в другой город. Она возглавляла учреждение последние 6 лет.