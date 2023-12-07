Крупный культурный центр Сургута получит нового директора

В городском культурном центре Сургута (бывший ДК «Строитель») с нового года появится новый директор. Нынешний руководитель Ванда Болотнова решила уйти с поста. Информацию URA.RU подтвердила сама директор.
«Да, ухожу, переезжаю в другой город. Я работаю до конца года», — рассказала журналисту агентству Болотнова. Новым директором учреждения может стать Владимир Веснин, который руководит культурным центром в Нефтеюганске, считают источники telegram-канала «Мегаполис».
В разговоре с журналистом URA.RU сам Веснин сказал, что не будет подтверждать эту информацию. «Пока воздержусь от комментариев», — резюмировал он.
Городской культурный центр является одним из старейших учреждений в Сургуте. Бывший ДК «Строитель» создали в 1969 году. Болотнова возглавляла центр последние шесть лет.
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