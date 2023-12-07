07 декабря 2023

Крупный культурный центр Сургута получит нового директора

Из городского культурного центра Сургута увольняется директор Ванда Болотнова
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по законодательству в областной думе. Курган , депутат, чиновница, очки, женские руки
Из культурного центра Сургута увольняется нынешний директор Ванда Болотнова (архивное фото) Фото:

В городском культурном центре Сургута (бывший ДК «Строитель») с нового года появится новый директор. Нынешний руководитель Ванда Болотнова решила уйти с поста. Информацию URA.RU подтвердила сама директор.

«Да, ухожу, переезжаю в другой город. Я работаю до конца года», — рассказала журналисту агентству Болотнова. Новым директором учреждения может стать Владимир Веснин, который руководит культурным центром в Нефтеюганске, считают источники telegram-канала «Мегаполис».

В разговоре с журналистом URA.RU сам Веснин сказал, что не будет подтверждать эту информацию. «Пока воздержусь от комментариев», — резюмировал он.

Городской культурный центр является одним из старейших учреждений в Сургуте. Бывший ДК «Строитель» создали в 1969 году. Болотнова возглавляла центр последние шесть лет.

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В городском культурном центре Сургута (бывший ДК «Строитель») с нового года появится новый директор. Нынешний руководитель Ванда Болотнова решила уйти с поста. Информацию URA.RU подтвердила сама директор. «Да, ухожу, переезжаю в другой город. Я работаю до конца года», — рассказала журналисту агентству Болотнова. Новым директором учреждения может стать Владимир Веснин, который руководит культурным центром в Нефтеюганске, считают источники telegram-канала «Мегаполис». В разговоре с журналистом URA.RU сам Веснин сказал, что не будет подтверждать эту информацию. «Пока воздержусь от комментариев», — резюмировал он. Городской культурный центр является одним из старейших учреждений в Сургуте. Бывший ДК «Строитель» создали в 1969 году. Болотнова возглавляла центр последние шесть лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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