Общество Крупный культурный центр Сургута получит нового директора Из городского культурного центра Сургута увольняется директор Ванда Болотнова 08 декабря 2023 в 15:10 Размер текста - 17 + Из культурного центра Сургута увольняется нынешний директор Ванда Болотнова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городском культурном центре Сургута (бывший ДК «Строитель») с нового года появится новый директор. Нынешний руководитель Ванда Болотнова решила уйти с поста. Информацию URA.RU подтвердила сама директор. «Да, ухожу, переезжаю в другой город. Я работаю до конца года», — рассказала журналисту агентству Болотнова. Новым директором учреждения может стать Владимир Веснин, который руководит культурным центром в Нефтеюганске, считают источники telegram-канала «Мегаполис». В разговоре с журналистом URA.RU сам Веснин сказал, что не будет подтверждать эту информацию. «Пока воздержусь от комментариев», — резюмировал он. Городской культурный центр является одним из старейших учреждений в Сургуте. Бывший ДК «Строитель» создали в 1969 году. Болотнова возглавляла центр последние шесть лет. В городском культурном центре Сургута (бывший ДК «Строитель») с нового года появится новый директор. Нынешний руководитель Ванда Болотнова решила уйти с поста. Информацию URA.RU подтвердила сама директор. «Да, ухожу, переезжаю в другой город. Я работаю до конца года», — рассказала журналисту агентству Болотнова. Новым директором учреждения может стать Владимир Веснин, который руководит культурным центром в Нефтеюганске, считают источники telegram-канала «Мегаполис». В разговоре с журналистом URA.RU сам Веснин сказал, что не будет подтверждать эту информацию. «Пока воздержусь от комментариев», — резюмировал он. Городской культурный центр является одним из старейших учреждений в Сургуте. Бывший ДК «Строитель» создали в 1969 году. Болотнова возглавляла центр последние шесть лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям