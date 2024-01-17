Областные власти подключились к зачистке мэрии крупнейшего тюменского поселка

Администрацию Московского МО (Тюмень) покинула начальница важного отдела

17 января 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Мэрию Московского поселка (Тюменский район) продолжают зачищать от неугодных кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К зачистке мэрии крупнейшего тюменского поселка Московский подключился глава областного департамента ЖКХ Семен Тегенцев. По словам источников URA.RU, он инициировал увольнение начальницы отдела по благоустройству Татьяны Шубиной. Новая глава Тюменского района начала зачистку скандальной мэрии «Поговаривают, что на нее готовили уголовное дело по статье „Халатность“ после скандала с жителями деревни Падерина, которые объявляли голодовку из-за отсутствия инфраструктуры. Увольнение Шубиной позволило избежать громкого скандала: силовики не стали возбуждать дело. Для Тегенцева такой скандал был бы большим в карьере», — делятся собеседники агентства. Другие инсайдеры в беседе с агентством сообщили другую версию событий. «Она из команды экс-главы администрации Михаила Захарова. Все они просто не сработались с новой главой района Ольгой Зиминой», — сообщают инсайдеры. Ранее администрацию Московского МО покинули глава Михаил Захаров, его заместитель Иван Капустин и еще несколько чиновников. По данным агентства, чистки устроила новая глава района Ольга Зимина. Московский поселок известен рядом громких скандалов. В конце года местные жители объявляли голодовку из-за отсутствия там необходимой инфраструктуры.

К зачистке мэрии крупнейшего тюменского поселка Московский подключился глава областного департамента ЖКХ Семен Тегенцев. По словам источников URA.RU, он инициировал увольнение начальницы отдела по благоустройству Татьяны Шубиной. «Поговаривают, что на нее готовили уголовное дело по статье „Халатность“ после скандала с жителями деревни Падерина, которые объявляли голодовку из-за отсутствия инфраструктуры. Увольнение Шубиной позволило избежать громкого скандала: силовики не стали возбуждать дело. Для Тегенцева такой скандал был бы большим в карьере», — делятся собеседники агентства. Другие инсайдеры в беседе с агентством сообщили другую версию событий. «Она из команды экс-главы администрации Михаила Захарова. Все они просто не сработались с новой главой района Ольгой Зиминой», — сообщают инсайдеры. Ранее администрацию Московского МО покинули глава Михаил Захаров, его заместитель Иван Капустин и еще несколько чиновников. По данным агентства, чистки устроила новая глава района Ольга Зимина. Московский поселок известен рядом громких скандалов. В конце года местные жители объявляли голодовку из-за отсутствия там необходимой инфраструктуры.