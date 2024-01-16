16 января 2024

Ямальский мэр мечтает пострелять из бластера. Скрин

Мэр Губкинского захотел пострелять на совещаниях из игрушечного бластера
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей роботов-трансформеров. Пермь, робот, трансформеры, игрушка
Игрушку-бластер получил в подарок мальчик из Губкинского Фото:

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко не отказался бы пострелять из игрушечного бластера в коллег на совещаниях. Об этом он рассказал в Telegram после вручения ребенку подарка с акции «Елка желаний».

«Люблю дарить подарки, которые нравятся мне самому. От такого бластера я бы тоже не отказался, особенно на выездных совещаниях по расчистке снега», — поделился в своем telegram-канале Бандурко. Мэр отметил, что был рад исполнить желания детей, которые они загадали.

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Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко не отказался бы пострелять из игрушечного бластера в коллег на совещаниях. Об этом он рассказал в Telegram после вручения ребенку подарка с акции «Елка желаний». «Люблю дарить подарки, которые нравятся мне самому. От такого бластера я бы тоже не отказался, особенно на выездных совещаниях по расчистке снега», — поделился в своем telegram-канале Бандурко. Мэр отметил, что был рад исполнить желания детей, которые они загадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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