Пермские ученые получат от Миннауки 10 млн рублей на обновление приборной базы

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Федеарильная субсидия позволит ученым Фото:
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Национальные проекты

Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения (УрО) РАН сможет обновить приборную базу благодаря федеральной субсидии. Заявка пермских ученых одобрена Миннауки РФ. Протокол рассмотрения заявок российских организаций, выполняющих научные исследования и разработки, размещен на сайте федерального ведомства.

«Информация о предоставлении заявки: ФГБУН „Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН“. Предлагаемый к утверждению размер гранта (с учетом суммы, указанной в заявке организации), руб.: 10 000 000», — говорится в документе. Уточняется, что указанные средства выделяются в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука и университеты».

В 2023 году ПФИЦ УрО РАН также получил от Москвы грант на обновление приборной базы. Сумма субсиди составила 227 млн рублей.

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Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения (УрО) РАН сможет обновить приборную базу благодаря федеральной субсидии. Заявка пермских ученых одобрена Миннауки РФ. Протокол рассмотрения заявок российских организаций, выполняющих научные исследования и разработки, размещен на сайте федерального ведомства. «Информация о предоставлении заявки: ФГБУН „Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН“. Предлагаемый к утверждению размер гранта (с учетом суммы, указанной в заявке организации), руб.: 10 000 000», — говорится в документе. Уточняется, что указанные средства выделяются в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука и университеты». В 2023 году ПФИЦ УрО РАН также получил от Москвы грант на обновление приборной базы. Сумма субсиди составила 227 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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