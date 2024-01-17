Опубликовано фото с места пожара на пермском заводе «Сибур-Химпром»

Пожар на заводе начался вечером 17 января
На заводе АО «Сибур-Химпром» в Перми произошло факельное возгорание пирогаза. Фото пожара на своей станице в соцсети «ВКонтакте» разместила Единая дежурно-диспетчерская служба города.
«В 17:05 17 января на производственной установке АО „Сибур-Химпром“ города Перми произошло факельное возгорание пирогаза. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении учреждения.
Ранее пресс-служба завода сообщила о возгорании на установке производства этилена и пропилена. Сейчас на месте находятся службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет.
Пожар возник на заводе в 17:05
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