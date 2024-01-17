В Перми пожарные борются с огнем на заводе «Сибур-Химпром»

17 января 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

На заводе горит установка производства этилена и пропилена (архивное фото) Фото: Ночные новости В Перми произошел пожар на заводе «Сибур-Химпром». Об этом сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «На территории АО „Сибур-Химпром“ ведется ликвидация очага возгорания на установке производства этилена и пропилена. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет, сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние», — сказано в сообщении пресс-службы завода. 2 ноября в Перми произошел взрыв в районе Осенцовского промузла. URA.RU рассказывало, что загорелась база, где производили сырье для лакокрасочных изделий. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, никто не пострадал.

В Перми произошел пожар на заводе «Сибур-Химпром». Об этом сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «На территории АО „Сибур-Химпром“ ведется ликвидация очага возгорания на установке производства этилена и пропилена. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет, сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние», — сказано в сообщении пресс-службы завода. 2 ноября в Перми произошел взрыв в районе Осенцовского промузла. URA.RU рассказывало, что загорелась база, где производили сырье для лакокрасочных изделий. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, никто не пострадал.