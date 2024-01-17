В Перми пожарные борются с огнем на заводе «Сибур-Химпром»

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Крупный пожар завод на Эльмаше Екатеринбург
На заводе горит установка производства этилена и пропилена (архивное фото) Фото:

В Перми произошел пожар на заводе «Сибур-Химпром». Об этом сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«На территории АО „Сибур-Химпром“ ведется ликвидация очага возгорания на установке производства этилена и пропилена. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет, сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние», — сказано в сообщении пресс-службы завода.

2 ноября в Перми произошел взрыв в районе Осенцовского промузла. URA.RU рассказывало, что загорелась база, где производили сырье для лакокрасочных изделий. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, никто не пострадал.

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В Перми произошел пожар на заводе «Сибур-Химпром». Об этом сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «На территории АО „Сибур-Химпром“ ведется ликвидация очага возгорания на установке производства этилена и пропилена. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет, сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние», — сказано в сообщении пресс-службы завода. 2 ноября в Перми произошел взрыв в районе Осенцовского промузла. URA.RU рассказывало, что загорелась база, где производили сырье для лакокрасочных изделий. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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