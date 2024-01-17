Полиция задержала всех членов банды хулиганов в Белгороде

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Полиция задержала шестого члена белгородской банды хулиганов Фото:

Сотрудники правоохранительных органов задержали всех шестерых членов ОПГ из Белгорода. Последний участник банды 19-летний Денис был доставлен в Следственный комитет, пишет Readovka.

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По данным интернет-издания, шестой фигурант был задержан, однако официального подтверждения этой информации нет. Ранее в СМИ сообщалось, что удалось задержать пятерых из шести членов банды подростков.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службы УМВД России по Белгородской области и региональному СУ Следственного комитета с просьбой прокомментировать эту информацию. Ответ будет опубликован по мере поступления.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали всех шестерых членов ОПГ из Белгорода. Последний участник банды 19-летний Денис был доставлен в Следственный комитет, пишет Readovka. По данным интернет-издания, шестой фигурант был задержан, однако официального подтверждения этой информации нет. Ранее в СМИ сообщалось, что удалось задержать пятерых из шести членов банды подростков. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службы УМВД России по Белгородской области и региональному СУ Следственного комитета с просьбой прокомментировать эту информацию. Ответ будет опубликован по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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