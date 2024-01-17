Общество Полиция задержала всех членов банды хулиганов в Белгороде 17 января 2024 в 21:10 Размер текста - 17 + Полиция задержала шестого члена белгородской банды хулиганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники правоохранительных органов задержали всех шестерых членов ОПГ из Белгорода. Последний участник банды 19-летний Денис был доставлен в Следственный комитет, пишет Readovka. Новость по теме Что известно о банде подростков, которые терроризировали жителей Белгорода По данным интернет-издания, шестой фигурант был задержан, однако официального подтверждения этой информации нет. Ранее в СМИ сообщалось, что удалось задержать пятерых из шести членов банды подростков. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службы УМВД России по Белгородской области и региональному СУ Следственного комитета с просьбой прокомментировать эту информацию. Ответ будет опубликован по мере поступления. Сотрудники правоохранительных органов задержали всех шестерых членов ОПГ из Белгорода. Последний участник банды 19-летний Денис был доставлен в Следственный комитет, пишет Readovka. По данным интернет-издания, шестой фигурант был задержан, однако официального подтверждения этой информации нет. Ранее в СМИ сообщалось, что удалось задержать пятерых из шести членов банды подростков. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службы УМВД России по Белгородской области и региональному СУ Следственного комитета с просьбой прокомментировать эту информацию. Ответ будет опубликован по мере поступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям