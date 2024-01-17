Полиция задержала всех членов банды хулиганов в Белгороде

Полиция задержала шестого члена белгородской банды хулиганов
Сотрудники правоохранительных органов задержали всех шестерых членов ОПГ из Белгорода. Последний участник банды 19-летний Денис был доставлен в Следственный комитет, пишет Readovka.
По данным интернет-издания, шестой фигурант был задержан, однако официального подтверждения этой информации нет. Ранее в СМИ сообщалось, что удалось задержать пятерых из шести членов банды подростков.
URA.RU направило официальный запрос в пресс-службы УМВД России по Белгородской области и региональному СУ Следственного комитета с просьбой прокомментировать эту информацию. Ответ будет опубликован по мере поступления.
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