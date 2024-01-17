В ХМАО следователи взялись за полицейского, напавшего на инспекторов Минприроды

Сотрудника полиции обвиняют в применении насилия и оскорблении представителей власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО на территории заказника «Елизаровский» летом 2023 года произошел конфликт между сотрудником полиции из Ханты-Мансийска и инспекторами Минприроды. Мужчину во время рыбалки остановили для проверки. В ответ он начал хамить и даже набросился на проверяющих. В окружном управлении СК РФ по данному факту начали проверку.

«По факту инцидента в следственном Управлении СК РФ по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ. То есть угроза применения насилия в отношении представителей власти и оскорбление представителей власти», — заявили в ведомстве журналистам программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 1».

Данный инцидент прокомментировал депутат Госдумы Евгений Попов. Он считает такое поведение правоохранителей недопустимым и надеется, что компетентные органы разберутся в ситуации: «Я уверен, компетентные органы теперь точно разберутся. В то время пока одни доблестные сотрудники полиции и Росгвардии в эти непростые времена мужественно исполняют долг, другие хамят, грубят и занимаются браконьерством. Этого быть не должно», — прокомментировал Попов.

Накануне 16 января еще одно нарушение представителей правоохранительных органов произошло в Югре. На автодороге «Сургут — Нижневартовск» сотрудник полиции за рулем легкового авто марки Toyota выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Terrano. В результате ДТП пассажирка японского внедорожника погибла. Источник URA.RU сообщил, что полицейский был пьян.