Рейс Utair из Казани задерживает вылет в Тюмень из-за поломки. Скрин

18 января 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Задержка рейса Utair составила 3,5 часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Борт авиакомпании Utair не смог вовремя прилететь из Казани в Тюмень 18 января. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета из-за технической неисправности. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Казань — Тюмень 18 января задержан. Причина — позднее прибытие самолета по технической причине», — сообщили в справочной службе тюменского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло Рощино, рейс должен был прилететь в Тюмень 18 января в 00:50, но был перенесен на 18 января в 04:20. Общая задержка составляет 3,5 часа. Техническая неисправность самолета стала также причиной задержки рейса из Тюмени в Новосибирск 11 января. Пассажирам пришлось ждать вылета почти сутки. Прибытие рейса из Казани в Тюмени задержано на 3,5 часа Онлайн-табло аэропорта Рощино

Борт авиакомпании Utair не смог вовремя прилететь из Казани в Тюмень 18 января. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета из-за технической неисправности. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Казань — Тюмень 18 января задержан. Причина — позднее прибытие самолета по технической причине», — сообщили в справочной службе тюменского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло Рощино, рейс должен был прилететь в Тюмень 18 января в 00:50, но был перенесен на 18 января в 04:20. Общая задержка составляет 3,5 часа. Техническая неисправность самолета стала также причиной задержки рейса из Тюмени в Новосибирск 11 января. Пассажирам пришлось ждать вылета почти сутки.