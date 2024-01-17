17 января 2024

Рейс Utair из Казани задерживает вылет в Тюмень из-за поломки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, ожидание, споттинг, атр-72, атр72
Задержка рейса Utair составила 3,5 часа Фото:

Борт авиакомпании Utair не смог вовремя прилететь из Казани в Тюмень 18 января. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета из-за технической неисправности.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Казань — Тюмень 18 января задержан. Причина — позднее прибытие самолета по технической причине», — сообщили в справочной службе тюменского аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло Рощино, рейс должен был прилететь в Тюмень 18 января в 00:50, но был перенесен на 18 января в 04:20. Общая задержка составляет 3,5 часа.

Техническая неисправность самолета стала также причиной задержки рейса из Тюмени в Новосибирск 11 января. Пассажирам пришлось ждать вылета почти сутки.

Прибытие рейса из Казани в Тюмени задержано на 3,5 часа
Прибытие рейса из Казани в Тюмени задержано на 3,5 часа

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Борт авиакомпании Utair не смог вовремя прилететь из Казани в Тюмень 18 января. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета из-за технической неисправности. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Казань — Тюмень 18 января задержан. Причина — позднее прибытие самолета по технической причине», — сообщили в справочной службе тюменского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло Рощино, рейс должен был прилететь в Тюмень 18 января в 00:50, но был перенесен на 18 января в 04:20. Общая задержка составляет 3,5 часа. Техническая неисправность самолета стала также причиной задержки рейса из Тюмени в Новосибирск 11 января. Пассажирам пришлось ждать вылета почти сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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