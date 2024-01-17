Борт авиакомпании Utair не смог вовремя прилететь из Казани в Тюмень 18 января. В справочной службе Рощино корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета из-за технической неисправности.
«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Казань — Тюмень 18 января задержан. Причина — позднее прибытие самолета по технической причине», — сообщили в справочной службе тюменского аэропорта.
Согласно данным онлайн-табло Рощино, рейс должен был прилететь в Тюмень 18 января в 00:50, но был перенесен на 18 января в 04:20. Общая задержка составляет 3,5 часа.
Техническая неисправность самолета стала также причиной задержки рейса из Тюмени в Новосибирск 11 января. Пассажирам пришлось ждать вылета почти сутки.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.