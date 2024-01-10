Задержка рейса вызвана технической неисправностью самолета Фото: Илья Московец © URA.RU

Пассажиры рейса авиакомпании S7 из Тюмени в Новосибирск вынуждены ждать вылета почти сутки. Согласно данным онлайн-табло, полет должен был состояться 10 января в 22:55, но затем рейс перенесли на 19:00 11 января. Общая задержка составляет 20 часов 5 минут.

«Рейс авиакомпании S7 по маршруту Тюмень — Новосибирск 10 января задержан. Плановое время вылета в 22:55 10 января 2024 года. Фактическое время вылета — 11 января 2024 года в 19:00», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.

Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу Рощино за комментариями. Там сообщили, что перенос рейса вызван технической неисправностью самолета.

Днем ранее рейс из Тюмени в Сочи был задержан более чем на 11 часов. Согласно данным онлайн-табло, вылет должен был состояться 9 января в 7:25, но был перенесен на 18:40.