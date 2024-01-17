США ждут отказа от помощи ВСУ со стороны союзников

18 января 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Страны Запада сокращают военную помощь Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки прекратили поставки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это может оказать влияние и на другие страны Запада, которые последуют примеру американских союзников и уменьшат военную поддержку Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Мы можем ожидать, что некоторые страны будут принимать сигналы от США. Если мы сворачиваемся, не получаем финансирования и решаем, что мы больше не предоставляем ничего Украине, можно определенно будет увидеть другие страны, которые захотят последовать этому примеру», — передает ТАСС, заявление Кирби. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, руководитель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал заявление США о прекращении помощи Украине информационным шумом. Западные страны откажутся от поддержки ВСУ только в том случае, если поймут, что их финансовые и политические потери превысили приобретения, передает телеканал 360 слова Рогова.

Соединенные Штаты Америки прекратили поставки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это может оказать влияние и на другие страны Запада, которые последуют примеру американских союзников и уменьшат военную поддержку Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Мы можем ожидать, что некоторые страны будут принимать сигналы от США. Если мы сворачиваемся, не получаем финансирования и решаем, что мы больше не предоставляем ничего Украине, можно определенно будет увидеть другие страны, которые захотят последовать этому примеру», — передает ТАСС, заявление Кирби. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, руководитель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал заявление США о прекращении помощи Украине информационным шумом. Западные страны откажутся от поддержки ВСУ только в том случае, если поймут, что их финансовые и политические потери превысили приобретения, передает телеканал 360 слова Рогова.