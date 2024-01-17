Власти Башкирии сообщили о завершении митингов в Баймаке

18 января 2024 в 08:29 Размер текста - 17 +

Андрей Назаров сообщил, что никто не может в Башкирии дестабилизировать ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Митинги в Баймаке (Башкирия) на вечер 17 января прекратились. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. По его словам, были возбуждены уголовные дела из-за беспорядков. Новость по теме В Башкирии вынесли приговор выступавшему против золотодобычи активисту: что известно об Алсынове «Возбуждено уголовное дело. Все будут наказаны», — заявил Назаров в беседе с «Ведомостями». По его словам, никто не может в республике дестабилизировать ситуацию. 17 января в Баймаке суд приговорил к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он выступал против золотодобычи в республике. По словам местных СМИ, в Башкортостане ведется война с экстремистами на протяжении нескольких лет.

Митинги в Баймаке (Башкирия) на вечер 17 января прекратились. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. По его словам, были возбуждены уголовные дела из-за беспорядков. «Возбуждено уголовное дело. Все будут наказаны», — заявил Назаров в беседе с «Ведомостями». По его словам, никто не может в республике дестабилизировать ситуацию. 17 января в Баймаке суд приговорил к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он выступал против золотодобычи в республике. По словам местных СМИ, в Башкортостане ведется война с экстремистами на протяжении нескольких лет.