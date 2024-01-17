17 января 2024

Власти Башкирии сообщили о завершении митингов в Баймаке

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Андрей Назаров сообщил, что никто не может в Башкирии дестабилизировать ситуацию Фото:

Митинги в Баймаке (Башкирия) на вечер 17 января прекратились. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. По его словам, были возбуждены уголовные дела из-за беспорядков.

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«Возбуждено уголовное дело. Все будут наказаны», — заявил Назаров в беседе с «Ведомостями». По его словам, никто не может в республике дестабилизировать ситуацию.

17 января в Баймаке суд приговорил к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он выступал против золотодобычи в республике. По словам местных СМИ, в Башкортостане ведется война с экстремистами на протяжении нескольких лет.

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Митинги в Баймаке (Башкирия) на вечер 17 января прекратились. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. По его словам, были возбуждены уголовные дела из-за беспорядков. «Возбуждено уголовное дело. Все будут наказаны», — заявил Назаров в беседе с «Ведомостями». По его словам, никто не может в республике дестабилизировать ситуацию. 17 января в Баймаке суд приговорил к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он выступал против золотодобычи в республике. По словам местных СМИ, в Башкортостане ведется война с экстремистами на протяжении нескольких лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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