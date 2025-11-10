Песков раскрыл, отсутствует ли Лавров в публичном пространстве

Все сообщения об отсутствии Лаврова в публичном пространстве - ложны, заявил Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает вести активную работу, несмотря на то, что СМИ пишут о его отсутствии в публичном пространстве. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сергей Викторович продолжает работать. Работать активно», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что сообщения в СМИ ложны и не следует обращать на них внимание.