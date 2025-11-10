Песков раскрыл, отсутствует ли Лавров в публичном пространстве
Все сообщения об отсутствии Лаврова в публичном пространстве - ложны, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава МИД РФ Сергей Лавров продолжает вести активную работу, несмотря на то, что СМИ пишут о его отсутствии в публичном пространстве. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сергей Викторович продолжает работать. Работать активно», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что сообщения в СМИ ложны и не следует обращать на них внимание.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже опровергал слухи о проблемах в отношениях между Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, которые появились после переговоров главы МИД РФ с госсекретарем США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что публикация в Financial Times о встрече Лаврова и Рубио носит антироссийский характер и является элементом информационной войны.
