В мире

Украина

Энергосистема Украины на грани коллапса

Графики отключения света на Украине будут применяться полные сутки
10 ноября 2025 в 14:35
Графики отключения света вновь вводятся в большинстве регионов Украины

Графики отключения света вновь вводятся в большинстве регионов Украины

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В большинстве регионов Украины вновь вводятся графики отключения электроэнергии, которые будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

«Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса используются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

Причина введения графиков — повреждение нескольких энергетических объектов в ряде регионов страны в ночь на 10 ноября. Компания «Укрэнерго» уточнила, что отключения будут вводиться в объеме двух-четырех очередей, что означает отсутствие электричества от восьми до более чем 12 часов в сутки.

На Украине 8 ноября было введено экстренное и аварийное отключение электроэнергии. Впоследствии появилась информация о прекращении работы двух теплоэлектростанций компании «Центрэнерго»: Змиевской, расположенной в Харьковской области, и Трипольской — в Киевской. Кроме того, повреждения получили Приднепровская ТЭС, входящая в холдинг ДИЭК (Днепропетровская область), и Кременчугская ГЭС.

Минобороны России заявило, что ВС РФ осуществили массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивали их функционирование. Такие действия стали ответом на террористические атаки со стороны Киева по гражданским объектам на территории России.

