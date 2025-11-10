Энергосистема Украины на грани коллапса

Графики отключения света вновь вводятся в большинстве регионов Украины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В большинстве регионов Украины вновь вводятся графики отключения электроэнергии, которые будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

«Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса используются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

Причина введения графиков — повреждение нескольких энергетических объектов в ряде регионов страны в ночь на 10 ноября. Компания «Укрэнерго» уточнила, что отключения будут вводиться в объеме двух-четырех очередей, что означает отсутствие электричества от восьми до более чем 12 часов в сутки.

На Украине 8 ноября было введено экстренное и аварийное отключение электроэнергии. Впоследствии появилась информация о прекращении работы двух теплоэлектростанций компании «Центрэнерго»: Змиевской, расположенной в Харьковской области, и Трипольской — в Киевской. Кроме того, повреждения получили Приднепровская ТЭС, входящая в холдинг ДИЭК (Днепропетровская область), и Кременчугская ГЭС.