Белоруссия проведет переговоры с США по эвакуации большегрузов
10 ноября 2025 в 14:29
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Белоруссии пройдут переговоры с участием делегации США. Стороны обсудят проблемы, возникшие на белорусско-литовской границе. Об этом сообщил Александр Лукашенко. В частности делегации детально рассмотрят вопросы о задержке эвакуации большегрузов на прибалтийском рубеже.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал