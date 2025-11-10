Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Кремль — URA.RU: Путин и Токаев обсудят конфликт на Украине

Песков заявил, что Путин и Токаев обсудят конфликт на Украине
10 ноября 2025 в 14:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудят конфликт на Украине

Президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудят конфликт на Украине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москва высоко ценит готовность Астаны способствовать процессу урегулирования на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность принять российско-украинские переговоры.

«Что касается готовности Астаны способствовать всемерно процессу урегулирования, нам об этом хорошо известно и мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно уже декларировали. Что касается конкретики, то, конечно, каждый раз президенты используют двусторонние контакты на высшем уровне с тем, чтобы президент Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что так же президент Путин сделает это и в эти предстоящие два дня», — заявил Песков.

Казахстан — это особый, привилегированный партнер России, продолжил пресс-секретарь президента. Сейчас завершается подготовку к государственному визиту Токаева в Россию, который начнется 11 ноября, добавил Песков.

Продолжение после рекламы

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что прекращение огня на Украине «возможно». По его словам, Казахстан готов принять у себя переговоры между Украиной и Россией.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал