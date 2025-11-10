Кремль — URA.RU: Путин и Токаев обсудят конфликт на Украине

«Что касается готовности Астаны способствовать всемерно процессу урегулирования, нам об этом хорошо известно и мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно уже декларировали. Что касается конкретики, то, конечно, каждый раз президенты используют двусторонние контакты на высшем уровне с тем, чтобы президент Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что так же президент Путин сделает это и в эти предстоящие два дня», — заявил Песков.