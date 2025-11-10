Кремль — URA.RU: Путин и Токаев обсудят конфликт на Украине
Президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудят конфликт на Украине
Москва высоко ценит готовность Астаны способствовать процессу урегулирования на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность принять российско-украинские переговоры.
«Что касается готовности Астаны способствовать всемерно процессу урегулирования, нам об этом хорошо известно и мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно уже декларировали. Что касается конкретики, то, конечно, каждый раз президенты используют двусторонние контакты на высшем уровне с тем, чтобы президент Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что так же президент Путин сделает это и в эти предстоящие два дня», — заявил Песков.
Казахстан — это особый, привилегированный партнер России, продолжил пресс-секретарь президента. Сейчас завершается подготовку к государственному визиту Токаева в Россию, который начнется 11 ноября, добавил Песков.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что прекращение огня на Украине «возможно». По его словам, Казахстан готов принять у себя переговоры между Украиной и Россией.
