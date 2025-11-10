Пенсионерка рассказала, зачем столкнула школьницу на рельсы в метро

Сейчас жизни подростка ничего не угрожает Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Женщина скинула девочку на рельсы в московском метро из-за ее громких разговоров. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«Столкнула 13-летнюю девочку на железнодорожные пути в московском метро, потому что та громко разговаривала», — рассказал источник RT подробности инцидента. Это произошло на станции «Таганская».