Пенсионерка рассказала, зачем столкнула школьницу на рельсы в метро

Пенсионерка столкнула ребенка на рельсы в метро Москвы из-за громких разговоров
10 ноября 2025 в 14:23
Сейчас жизни подростка ничего не угрожает

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Женщина скинула девочку на рельсы в московском метро из-за ее громких разговоров. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«Столкнула 13-летнюю девочку на железнодорожные пути в московском метро, потому что та громко разговаривала», — рассказал источник RT подробности инцидента. Это произошло на станции «Таганская».

Перед тем, как 64-летняя женщина столкнула 13-летнюю школьницу на рельсы, между ними разгорелся конфликт. Когда пенсионерка толкнула девочку, она попала в спасательный желоб на путях. Очевидцы помогли ребенку подняться обратно на платформу. По данным СМИ, школьнице сейчас ничто не угрожает. Пенсионерка задержана, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

