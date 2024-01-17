17 января 2024

На «трассе смерти» в ЯНАО в ночном ДТП погибли люди. Фото

На трассе Сургут — Салехард в ночной автоаварии погибли люди
© Служба новостей «URA.RU»
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Недалеко от Муравленко в ДТП погибло три человека Фото:

В ЯНАО 18 января при столкновении автомобиля ВАЗ с автогрейдером погибло три человека. ДТП произошло на трассе «Сургут — Салехард», которую называют «трассой смерти» из-за частых аварий, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

«На 352 километре автодороги „Сургут — Салехард“ водитель автомобиля ВАЗ допустил столкновение с движущимся впереди автогрейдером. В результате ДТП водитель и два пассажира погибли на месте происшествия, один пассажир доставлен в тяжелом состоянии в больницу города Муравленко», — сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции в официальном telegram-канале.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля мог не увидеть идущий впереди автогрейдер и не учесть безопасную дистанцию. Трое погибших стали первыми в этом году жертвами ДТП на ямальских дорогах.

Последствия аварии на трассе «Сургут — Салехард» в ЯНАО
Последствия аварии на трассе «Сургут — Салехард» в ЯНАО
Фото:

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В ЯНАО 18 января при столкновении автомобиля ВАЗ с автогрейдером погибло три человека. ДТП произошло на трассе «Сургут — Салехард», которую называют «трассой смерти» из-за частых аварий, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции. «На 352 километре автодороги „Сургут — Салехард“ водитель автомобиля ВАЗ допустил столкновение с движущимся впереди автогрейдером. В результате ДТП водитель и два пассажира погибли на месте происшествия, один пассажир доставлен в тяжелом состоянии в больницу города Муравленко», — сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции в официальном telegram-канале. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля мог не увидеть идущий впереди автогрейдер и не учесть безопасную дистанцию. Трое погибших стали первыми в этом году жертвами ДТП на ямальских дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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