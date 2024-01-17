17 января 2024

Пермяк избил двух мужчин ломом за отказ есть арбуз

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, арбуз
Арбуз не вызвал интереса у товарищей (архивное фото) Фото:

Житель Перми избил двух знакомых металлическим ломом. Как рассказали в краевом суде, причиной жестокой атаки стал отказ мужчин попробовать арбуз, который принес нападавший.

«Летним вечером, изрядно выпив спиртного, пермяк поссорился с двумя сидящими на скамейке у дома мужчинами. Причиной конфликта стал арбуз, от которого мужчины отказались. Это и обидело уличного бойца. Сбегав за металлическим ломом, он умышленно нанес обоим удары по различным частям тела», — говорится на сайте Пермского краевого суда.

В итоге у одного из потерпевших оказалась сломана нога, а другого разорвана селезенка. Суд отправил виновного в колонию строгого режима на пять лет.

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Житель Перми избил двух знакомых металлическим ломом. Как рассказали в краевом суде, причиной жестокой атаки стал отказ мужчин попробовать арбуз, который принес нападавший. «Летним вечером, изрядно выпив спиртного, пермяк поссорился с двумя сидящими на скамейке у дома мужчинами. Причиной конфликта стал арбуз, от которого мужчины отказались. Это и обидело уличного бойца. Сбегав за металлическим ломом, он умышленно нанес обоим удары по различным частям тела», — говорится на сайте Пермского краевого суда. В итоге у одного из потерпевших оказалась сломана нога, а другого разорвана селезенка. Суд отправил виновного в колонию строгого режима на пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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