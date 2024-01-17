Пермяк избил двух мужчин ломом за отказ есть арбуз

Житель Перми избил двух знакомых металлическим ломом. Как рассказали в краевом суде, причиной жестокой атаки стал отказ мужчин попробовать арбуз, который принес нападавший.
«Летним вечером, изрядно выпив спиртного, пермяк поссорился с двумя сидящими на скамейке у дома мужчинами. Причиной конфликта стал арбуз, от которого мужчины отказались. Это и обидело уличного бойца. Сбегав за металлическим ломом, он умышленно нанес обоим удары по различным частям тела», — говорится на сайте Пермского краевого суда.
В итоге у одного из потерпевших оказалась сломана нога, а другого разорвана селезенка. Суд отправил виновного в колонию строгого режима на пять лет.
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