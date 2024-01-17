Половина челябинцев разочаровалась в своей работе

HeadHunter: 51% челябинцев разочаровались в работе и компании

18 января 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Недовольство местом работы половина челябинцев посчитала главной неудачей года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Больше половины жителей Челябинской области, 51%, разочаровались в 2023 году в своей работе и компании, где трудятся. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, 42% участников проведенного опроса не смогли поменять место работы, поскольку не прошли собеседование. «Среди главных неудач 2023 года 51% челябинцев назвали разочарование в своей компании и работе. Причем 42% респондентов рассказали, что не смогли пройти отбор или собеседование в компанию, куда хотели попасть на работу», — рассказали в HeadHunter. Разочарование в основном испытывали маркетологи (среди них в этом признали 55%опрошенных), кадровики, руководители высшего и среднего звена (по 53%). Маркетологи не сидели сложа руки и пытались сменить компанию, но в 45% случаев это закончилось безрезультатно. У программистов смена работодателя не удалась в 44% сделанных попыток. Несмотря на неудачи, 45% жителей подработку искать планирует. В тройке неудач года челябинцы также назвали профессиональное выгорание. С проблемой столкнулись 40% респондентов. Это было свойственно маркетологам (54%), кадровикам (48%) и программистам (46%). Год запомнится постоянными переработками для четверти жителей региона. Также челябинцев обеспокоили проблемы со здоровьем у себя или близких (23%), ухудшение условий труда (19%), банкротство и отказ в повышении зарплаты (16%). Треть челябинцев главной удачей назвали повышение квалификации и обучение новому. В основном на это в ходе исследования указывали программисты (49%), педагоги, а также финансисты с бухгалтерами (по 38%). Новой работой похвастались 30% респондентов. Таких много в сфере образования, среди кадровиков и строителей (по 28%), логистов (26%). Нормальный отпуск также посчитали достижением. Об этом заявила четверть опрошенных. Хорошо отдохнуть получилось у специалистов по управлению персоналом (38%), финансистов (32%) и педагогов (21%). Каждый пятый в череде своих побед назвал чтение и улучшение условий труда. Рост зарплаты отметили 14% челябинцев, продвижение по карьерной лестнице — каждый десятый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше половины жителей Челябинской области, 51%, разочаровались в 2023 году в своей работе и компании, где трудятся. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, 42% участников проведенного опроса не смогли поменять место работы, поскольку не прошли собеседование. «Среди главных неудач 2023 года 51% челябинцев назвали разочарование в своей компании и работе. Причем 42% респондентов рассказали, что не смогли пройти отбор или собеседование в компанию, куда хотели попасть на работу», — рассказали в HeadHunter. Разочарование в основном испытывали маркетологи (среди них в этом признали 55%опрошенных), кадровики, руководители высшего и среднего звена (по 53%). Маркетологи не сидели сложа руки и пытались сменить компанию, но в 45% случаев это закончилось безрезультатно. У программистов смена работодателя не удалась в 44% сделанных попыток. Несмотря на неудачи, 45% жителей подработку искать планирует. В тройке неудач года челябинцы также назвали профессиональное выгорание. С проблемой столкнулись 40% респондентов. Это было свойственно маркетологам (54%), кадровикам (48%) и программистам (46%). Год запомнится постоянными переработками для четверти жителей региона. Также челябинцев обеспокоили проблемы со здоровьем у себя или близких (23%), ухудшение условий труда (19%), банкротство и отказ в повышении зарплаты (16%). Треть челябинцев главной удачей назвали повышение квалификации и обучение новому. В основном на это в ходе исследования указывали программисты (49%), педагоги, а также финансисты с бухгалтерами (по 38%). Новой работой похвастались 30% респондентов. Таких много в сфере образования, среди кадровиков и строителей (по 28%), логистов (26%). Нормальный отпуск также посчитали достижением. Об этом заявила четверть опрошенных. Хорошо отдохнуть получилось у специалистов по управлению персоналом (38%), финансистов (32%) и педагогов (21%). Каждый пятый в череде своих побед назвал чтение и улучшение условий труда. Рост зарплаты отметили 14% челябинцев, продвижение по карьерной лестнице — каждый десятый.