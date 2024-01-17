17 января 2024

Игрок пермского ХК «Молот» обозвал соперника «чуркой» во время игры

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Конфликт произошел на 50 минуте матча Фото:

Нападающий пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Манин обозвал игрока казанского «Барса» «чуркой». Это произошло на 50 минуте игры.

«На 50 минуте игры Манин вступил в спор с соперником. Во время перепалки хоккеист „Молота“ обозвал игрока казанского клуба „чуркой“. За расовую дискриминацию Манин был отправлен на скамейку запасных», — сообщает «Спорт-Экспресс».

Тренеру «Молота» Павлу Зубову пришлось извиняться за своего игрока. Он заявил, что подобные выходки не красят команду и он обязательно проведет с Маниным воспитательную беседу. Сейчас игроку грозит дисквалификация на одну игру и штраф в размере 5 тысяч рублей.

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Нападающий пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Манин обозвал игрока казанского «Барса» «чуркой». Это произошло на 50 минуте игры. «На 50 минуте игры Манин вступил в спор с соперником. Во время перепалки хоккеист „Молота“ обозвал игрока казанского клуба „чуркой“. За расовую дискриминацию Манин был отправлен на скамейку запасных», — сообщает «Спорт-Экспресс». Тренеру «Молота» Павлу Зубову пришлось извиняться за своего игрока. Он заявил, что подобные выходки не красят команду и он обязательно проведет с Маниным воспитательную беседу. Сейчас игроку грозит дисквалификация на одну игру и штраф в размере 5 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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