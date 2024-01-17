Игрок пермского ХК «Молот» обозвал соперника «чуркой» во время игры

Конфликт произошел на 50 минуте матча
Нападающий пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Манин обозвал игрока казанского «Барса» «чуркой». Это произошло на 50 минуте игры.
«На 50 минуте игры Манин вступил в спор с соперником. Во время перепалки хоккеист „Молота“ обозвал игрока казанского клуба „чуркой“. За расовую дискриминацию Манин был отправлен на скамейку запасных», — сообщает «Спорт-Экспресс».
Тренеру «Молота» Павлу Зубову пришлось извиняться за своего игрока. Он заявил, что подобные выходки не красят команду и он обязательно проведет с Маниным воспитательную беседу. Сейчас игроку грозит дисквалификация на одну игру и штраф в размере 5 тысяч рублей.
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