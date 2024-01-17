Жители Челябинска услышали звуки, похожие на взрывы

По словам жителей, грохот раздался на проспекте Ленина
В Челябинске утром 18 января прогремели звуки, напоминающие взрывы. В пресс-службе ГУ МЧС региона успокоили жителей, сообщив, что одно из предприятий утилизирует отходы.
«В 10:08, 10:01, 9:55 и минут за 15 до этого на проспекте Ленина были громкие хлопки», — сообщил Иван изданию «74.ру».
Как в пресс-службе пояснили изданию, на одном из предприятий утилизируются отходы производства. Работы будут проводиться с 9:00 до 12:00.
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