17 января 2024

Жители Челябинска услышали звуки, похожие на взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, дым, холод, зима, пар, флаги, мороз, туман
По словам жителей, грохот раздался на проспекте Ленина Фото:

В Челябинске утром 18 января прогремели звуки, напоминающие взрывы. В пресс-службе ГУ МЧС региона успокоили жителей, сообщив, что одно из предприятий утилизирует отходы.

«В 10:08, 10:01, 9:55 и минут за 15 до этого на проспекте Ленина были громкие хлопки», — сообщил Иван изданию «74.ру».

Как в пресс-службе пояснили изданию, на одном из предприятий утилизируются отходы производства. Работы будут проводиться с 9:00 до 12:00.

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В Челябинске утром 18 января прогремели звуки, напоминающие взрывы. В пресс-службе ГУ МЧС региона успокоили жителей, сообщив, что одно из предприятий утилизирует отходы. «В 10:08, 10:01, 9:55 и минут за 15 до этого на проспекте Ленина были громкие хлопки», — сообщил Иван изданию «74.ру». Как в пресс-службе пояснили изданию, на одном из предприятий утилизируются отходы производства. Работы будут проводиться с 9:00 до 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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