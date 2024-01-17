Происшествия Жители Челябинска услышали звуки, похожие на взрывы 18 января 2024 в 10:56 Размер текста - 17 + По словам жителей, грохот раздался на проспекте Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске утром 18 января прогремели звуки, напоминающие взрывы. В пресс-службе ГУ МЧС региона успокоили жителей, сообщив, что одно из предприятий утилизирует отходы. «В 10:08, 10:01, 9:55 и минут за 15 до этого на проспекте Ленина были громкие хлопки», — сообщил Иван изданию «74.ру». Как в пресс-службе пояснили изданию, на одном из предприятий утилизируются отходы производства. Работы будут проводиться с 9:00 до 12:00. В Челябинске утром 18 января прогремели звуки, напоминающие взрывы. В пресс-службе ГУ МЧС региона успокоили жителей, сообщив, что одно из предприятий утилизирует отходы. «В 10:08, 10:01, 9:55 и минут за 15 до этого на проспекте Ленина были громкие хлопки», — сообщил Иван изданию «74.ру». Как в пресс-службе пояснили изданию, на одном из предприятий утилизируются отходы производства. Работы будут проводиться с 9:00 до 12:00. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям