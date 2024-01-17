Мэрия Екатеринбурга решит проблему с нехваткой трамваев и автобусов за два года

Екатеринбург закупит 80 трамваев и 30 автобусов в ближайшее два года

18 января 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Новые трамвай появятся в городе в течение двух лет Фото: Размик Закарян © URA.RU В сфере общественного транспорта Екатеринбурга грядут изменения — в ближайшие два года мэрия Екатеринбурга планирует закупить 80 трамваев и 30 автобусов. Обновленную муниципальную программу утвердил мэр Алексей Орлов. «Принципиально новой частью утвержденной программы является реализация условий концессионного соглашения, по которому у Екатеринбурга появятся 80 трамваев. На исполнение договоренностей из областного и городского бюджетов выделят по 250 миллионов рублей. Электротранспорт прибудет в уральскую столицу в ближайшие два года», — сообщает пресс-служба мэрии. За прошедшие пару лет на обновление парка были выделены 2,9 млрд рублей (из них 855 миллионов из городского бюджета). На эти деньги уже приобрели 50 троллейбусов и закупят 30 автобусов. Программа развития и поддержания системы общественного транспорта рассчитана до 2026 год, на полную ее реализацию потратят 14,4 млрд рублей. В добавок планируется обновить систему мониторинга общественного транспорта, 63 табло и 65 информационных модулей на остановках. Летом 2023 года была информация, что получив отказ от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, чиновники через губернатора Евгения Куйвашева обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Предполагалось, что при участии федерального бюджета и концессионера (компания «Мовиста», связанная с «Трансмашхолдингом») Екатеринбург сможет закупить до 60 новых трамваев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сфере общественного транспорта Екатеринбурга грядут изменения — в ближайшие два года мэрия Екатеринбурга планирует закупить 80 трамваев и 30 автобусов. Обновленную муниципальную программу утвердил мэр Алексей Орлов. «Принципиально новой частью утвержденной программы является реализация условий концессионного соглашения, по которому у Екатеринбурга появятся 80 трамваев. На исполнение договоренностей из областного и городского бюджетов выделят по 250 миллионов рублей. Электротранспорт прибудет в уральскую столицу в ближайшие два года», — сообщает пресс-служба мэрии. За прошедшие пару лет на обновление парка были выделены 2,9 млрд рублей (из них 855 миллионов из городского бюджета). На эти деньги уже приобрели 50 троллейбусов и закупят 30 автобусов. Программа развития и поддержания системы общественного транспорта рассчитана до 2026 год, на полную ее реализацию потратят 14,4 млрд рублей. В добавок планируется обновить систему мониторинга общественного транспорта, 63 табло и 65 информационных модулей на остановках. Летом 2023 года была информация, что получив отказ от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, чиновники через губернатора Евгения Куйвашева обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Предполагалось, что при участии федерального бюджета и концессионера (компания «Мовиста», связанная с «Трансмашхолдингом») Екатеринбург сможет закупить до 60 новых трамваев.