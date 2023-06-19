Правительство РФ даст деньги на трамваи для Екатеринбурга, но закупить их к 300-летию не успеют

20 июня 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Один вагон стоит до 160 млн рублей, отметил мэр Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэрия Екатеринбурга использовала «план Б» для обновления трамвайного парка. Получив отказ от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, чиновники через губернатора Евгения Куйвашева обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. И тот одобрил заявку, рассказал на заседании гордумы мэр Алексей Орлов. По его словам, разговор между Куйвашевым и Григоренко состоялся накануне. Если ничего не сорвется, при участии федерального бюджета и концессионера (это будет компания «Мовиста», связанная с «Трансмашхолдингом») Екатеринбург сможет закупить до 60 новых трамваев — прежде всего для новой линии в Академическом. Ее как раз и отдают в концессию — на условиях, что ветку продлят от улицы Волгоградской до улицы Татищева и построят депо в Мичуринском микрорайоне. Новость по теме Арест топ-менеджера срывает план по новой трамвайной ветке в Екатеринбурге Пока же для этой ветки необходимо 20 вагонов. Заявку на имя Григоренко формировали с запасом — то есть другие 40 вагонов будут задействованы и на других городских маршрутах. Но, поскольку речь идет о концессии (в случае с Хуснуллиным это была бы простая закупка), обновить трамвайный парк к 300-летию — как мэрия хотела изначально — не получится. «Дело в том, что у поставщика — „Трансмашхолдинга“ — питерский завод уже загружен, придется ждать», — объяснил собеседник.

Мэрия Екатеринбурга использовала «план Б» для обновления трамвайного парка. Получив отказ от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, чиновники через губернатора Евгения Куйвашева обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. И тот одобрил заявку, рассказал на заседании гордумы мэр Алексей Орлов. По его словам, разговор между Куйвашевым и Григоренко состоялся накануне. Если ничего не сорвется, при участии федерального бюджета и концессионера (это будет компания «Мовиста», связанная с «Трансмашхолдингом») Екатеринбург сможет закупить до 60 новых трамваев — прежде всего для новой линии в Академическом. Ее как раз и отдают в концессию — на условиях, что ветку продлят от улицы Волгоградской до улицы Татищева и построят депо в Мичуринском микрорайоне. Пока же для этой ветки необходимо 20 вагонов. Заявку на имя Григоренко формировали с запасом — то есть другие 40 вагонов будут задействованы и на других городских маршрутах. Но, поскольку речь идет о концессии (в случае с Хуснуллиным это была бы простая закупка), обновить трамвайный парк к 300-летию — как мэрия хотела изначально — не получится. «Дело в том, что у поставщика — „Трансмашхолдинга“ — питерский завод уже загружен, придется ждать», — объяснил собеседник.