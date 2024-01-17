В Пермском крае за неделю подорожал бензин

В Пермском крае за неделю с 8 по 14 января 2024 года произошел рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Стоимость одного литра бензина АИ-92 составила 50,47 рубля. Цена увеличилась на 16 копеек. Бензин марки АИ-95 стал стоить 54,80 рубля, подорожав на 11 копеек», — сообщается в исследовании Росстата. Цена бензина марки АИ-98 осталась прежней — 69,64 рублей. Стоимость дизельного топлива на пермских автозаправках снизилась на 34 копейки, составив 65,38 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за роста стоимости бензина на автозаправочных станциях компании. Антимонопольное ведомство установило, что в декабре 2023 года цена на автомобильное топливо на заправках повысилась на 85 копеек.
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