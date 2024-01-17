17 января 2024

В Пермском крае за неделю подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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На пермских автозаправках произошел рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 Фото:

В Пермском крае за неделю с 8 по 14 января 2024 года произошел рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Стоимость одного литра бензина АИ-92 составила 50,47 рубля. Цена увеличилась на 16 копеек. Бензин марки АИ-95 стал стоить 54,80 рубля, подорожав на 11 копеек», — сообщается в исследовании Росстата. Цена бензина марки АИ-98 осталась прежней — 69,64 рублей. Стоимость дизельного топлива на пермских автозаправках снизилась на 34 копейки, составив 65,38 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за роста стоимости бензина на автозаправочных станциях компании. Антимонопольное ведомство установило, что в декабре 2023 года цена на автомобильное топливо на заправках повысилась на 85 копеек.

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В Пермском крае за неделю с 8 по 14 января 2024 года произошел рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Стоимость одного литра бензина АИ-92 составила 50,47 рубля. Цена увеличилась на 16 копеек. Бензин марки АИ-95 стал стоить 54,80 рубля, подорожав на 11 копеек», — сообщается в исследовании Росстата. Цена бензина марки АИ-98 осталась прежней — 69,64 рублей. Стоимость дизельного топлива на пермских автозаправках снизилась на 34 копейки, составив 65,38 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из-за роста стоимости бензина на автозаправочных станциях компании. Антимонопольное ведомство установило, что в декабре 2023 года цена на автомобильное топливо на заправках повысилась на 85 копеек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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