В Курганской области подорожали дачи

Среди всех видов загородной недвижимости в Курганской области за 2023 год больше всего выросли в цене предложения покупки дачи. Об этом URA.RU рассказал представитель сайта Avito.
«Наиболее заметно средний ценник повысился в сегменте дач — на 8,6%», — сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. Также, он отметил, что спрос на покупку дач снизился за год на 11%.
Кроме того, дачи же, по словам Еремкина, являются самыми доступными по цене объектами загородной недвижимости в регионе: средняя цена в прошлом году составила 380 тысяч рублей за дачу. Наиболее дорогостоящие варианты загородной недвижимости — коттеджи. По данным статистики сайта, их стоимость в среднем — 6,35 млн рублей.
По данным сайта Restate, на конец 2023 года средняя цена за объекты в категории «Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках» была 1 693 863 рублей. Разброс цен в категории на сайте от 195 тысяч рублей и до 8,5 млн рублей за объект.
Ранее URA.RU писало, что цены на аренду многокомнатных квартир в Кургане взлетели. Двухкомнатное и трехкомнатное жилье дорожало на 18,4% и 28,1% соответственно.
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