Цены на аренду многокомнатных квартир в Кургане взлетели

Двухкомнатную квартиру в Кургане можно снять в среднем за 17 780 рублей в месяц (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

За последний квартал 2023 года в Кургане подорожала аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир — на 18,4% и 28,1%. Об этом сообщает сайт «Мир квартир».

«Динамика за четвертый квартал. Ставки аренды на квартиры в городах РФ. Город Курган — однокомнатная квартира — 14 100 рублей в месяц. Прирост за четвертый квартал — 2,3%. Двухкомнатные квартиры — 17 780 рублей в месяц. Прирост за четвертый квартал — 18,4%. Трехкомнатные квартиры — 24 529 рублей в месяц. Прирост за четвертый квартал — 28,1%», — указано в статистике сайта за 2023 год.

По данным сайта Restate, за тот же период аренда двухкомнатной квартиры подорожала на 2 212 рублей и в среднем за месяц стоит 17 070 рублей. Также, по статистике Restate, аренда трехкомнатных квартир за четвертый квартал выросла до 19 798 рублей в месяц на 1 693 рубля.

Специалисты связывают рост цен с высоким спросом на аренду жилья. Предложений на рынке недвижимости, по информации специалистов и аналитиков, становится меньше. По прогнозам аналитиков сайта «Мир квартир», дорожать аренда квартир продолжит и в 2024 году.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в среднем стало дороже снимать квартиру студию. Предложения аренды на рынке недвижимости города сократились.