Можно ли принимать алкоголь до или после крещенских купаний

До и после крещенских купаний идеально пить только горячий кофе или чай. Об этом сообщил парамедик Максим Штыб. По его словам, алкоголь бесполезен для употребления.
«Идеально — теплый сладкий чай или кофе после купания. До — не имеет значения, что вы пили, кроме алкоголя», — заявил Штыб в беседе с «Ридусом».
Он отметил, что алкогольные напитки бесполезены в приеме до и после купаний, так как они оказывают сосудорасширяющее действие. По словам парамедика, чаще всего происшествия на Крещения случаются с людьми в нетрезвом состоянии.
Ранее председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев сообщил, что во время купания на Крещение не нужно опускать голову под ледяную воду. Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала не употреблять перед купанием алкоголь, так как он нарушает терморегуляцию и увеличивает риск переохлаждения.
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