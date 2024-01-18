Можно ли принимать алкоголь до или после крещенских купаний

Парамедик Штыб: до и после крещенских купаний нужно пить только горячий чай

18 января 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Максим Штыб сообщил, что несчастные случаи чаще всего происходят из-за нетрезвого состояния Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До и после крещенских купаний идеально пить только горячий кофе или чай. Об этом сообщил парамедик Максим Штыб. По его словам, алкоголь бесполезен для употребления. «Идеально — теплый сладкий чай или кофе после купания. До — не имеет значения, что вы пили, кроме алкоголя», — заявил Штыб в беседе с «Ридусом». Новость по теме Что ни в коем случае нельзя делать на Крещение Он отметил, что алкогольные напитки бесполезены в приеме до и после купаний, так как они оказывают сосудорасширяющее действие. По словам парамедика, чаще всего происшествия на Крещения случаются с людьми в нетрезвом состоянии. Ранее председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев сообщил, что во время купания на Крещение не нужно опускать голову под ледяную воду. Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала не употреблять перед купанием алкоголь, так как он нарушает терморегуляцию и увеличивает риск переохлаждения.

До и после крещенских купаний идеально пить только горячий кофе или чай. Об этом сообщил парамедик Максим Штыб. По его словам, алкоголь бесполезен для употребления. «Идеально — теплый сладкий чай или кофе после купания. До — не имеет значения, что вы пили, кроме алкоголя», — заявил Штыб в беседе с «Ридусом». Он отметил, что алкогольные напитки бесполезены в приеме до и после купаний, так как они оказывают сосудорасширяющее действие. По словам парамедика, чаще всего происшествия на Крещения случаются с людьми в нетрезвом состоянии. Ранее председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев сообщил, что во время купания на Крещение не нужно опускать голову под ледяную воду. Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала не употреблять перед купанием алкоголь, так как он нарушает терморегуляцию и увеличивает риск переохлаждения.