Можно ли принимать алкоголь до или после крещенских купаний

Парамедик Штыб: до и после крещенских купаний нужно пить только горячий чай
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Максим Штыб сообщил, что несчастные случаи чаще всего происходят из-за нетрезвого состояния Фото:

До и после крещенских купаний идеально пить только горячий кофе или чай. Об этом сообщил парамедик Максим Штыб. По его словам, алкоголь бесполезен для употребления.

«Идеально — теплый сладкий чай или кофе после купания. До — не имеет значения, что вы пили, кроме алкоголя», — заявил Штыб в беседе с «Ридусом».

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Что ни в коем случае нельзя делать на Крещение

Он отметил, что алкогольные напитки бесполезены в приеме до и после купаний, так как они оказывают сосудорасширяющее действие. По словам парамедика, чаще всего происшествия на Крещения случаются с людьми в нетрезвом состоянии.

Ранее председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев сообщил, что во время купания на Крещение не нужно опускать голову под ледяную воду. Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала не употреблять перед купанием алкоголь, так как он нарушает терморегуляцию и увеличивает риск переохлаждения.

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До и после крещенских купаний идеально пить только горячий кофе или чай. Об этом сообщил парамедик Максим Штыб. По его словам, алкоголь бесполезен для употребления. «Идеально — теплый сладкий чай или кофе после купания. До — не имеет значения, что вы пили, кроме алкоголя», — заявил Штыб в беседе с «Ридусом». Он отметил, что алкогольные напитки бесполезены в приеме до и после купаний, так как они оказывают сосудорасширяющее действие. По словам парамедика, чаще всего происшествия на Крещения случаются с людьми в нетрезвом состоянии. Ранее председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев сообщил, что во время купания на Крещение не нужно опускать голову под ледяную воду. Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала не употреблять перед купанием алкоголь, так как он нарушает терморегуляцию и увеличивает риск переохлаждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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