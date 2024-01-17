Эксперт объяснил, что нельзя делать в крещенские купания

Эксперт Лосев: при купании на Крещение нужно надеть теплую шапку

17 января 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

В морозы стоит отказаться от купания тем, кто простужен, заявил Антон Лосев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время купания на Крещение не нужно опускать голову под ледяную воду, так как это может привести к сужению сосудов. Об этом рассказал председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев. Новость по теме Как защитить себя от обморожения «Желательно не опускать голову под воду, на это может быть очень сильная реакция, сужение сосудов, например. Один из вариантов — надеть обычную зимнюю шапку, потому что через голову уходит очень большое количество тепла», — заявил Лосев в эфире радио Sputnik . Он посоветовал после купания обязательно уйти в теплое помещение, быстро вытереться и переодеть мокрую одежду. Лосев отметил, что растираться не стоит, так как холодная кожа может получить повреждения. По его словам, хорошо помогает горячий чай, в который можно добавить облепиху, лимон, имбирь, мед или перец. Эксперт напомнил, что окунаться запрещено тем людям, у которых есть хронические заболевания, связанные с сердцем или давлением. Он порекомендовал отказаться также от купания тем, у кого есть простуда. По его словам, организм испытывает сильный стресс, когда погружается в ледяную воду. Лосев дал совет заранее начать готовиться к крещенским купаниям. Он подчеркнул, что нужно принимать контрастный душ или обливания. Также порекомендовал съездить в специальные места — домики моржей, базы купания или купели, и там окунуться. Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала за неделю до купания в проруби на Крещение нужно принимать контрастный душ, чтобы подготовить сосуды. По ее словам, перед купанием не стоит употреблять алкоголь, так как он нарушает терморегуляцию и увеличивает риск переохлаждения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время купания на Крещение не нужно опускать голову под ледяную воду, так как это может привести к сужению сосудов. Об этом рассказал председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев. «Желательно не опускать голову под воду, на это может быть очень сильная реакция, сужение сосудов, например. Один из вариантов — надеть обычную зимнюю шапку, потому что через голову уходит очень большое количество тепла», — заявил Лосев в эфире радио Sputnik. Он посоветовал после купания обязательно уйти в теплое помещение, быстро вытереться и переодеть мокрую одежду. Лосев отметил, что растираться не стоит, так как холодная кожа может получить повреждения. По его словам, хорошо помогает горячий чай, в который можно добавить облепиху, лимон, имбирь, мед или перец. Эксперт напомнил, что окунаться запрещено тем людям, у которых есть хронические заболевания, связанные с сердцем или давлением. Он порекомендовал отказаться также от купания тем, у кого есть простуда. По его словам, организм испытывает сильный стресс, когда погружается в ледяную воду. Лосев дал совет заранее начать готовиться к крещенским купаниям. Он подчеркнул, что нужно принимать контрастный душ или обливания. Также порекомендовал съездить в специальные места — домики моржей, базы купания или купели, и там окунуться. Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала за неделю до купания в проруби на Крещение нужно принимать контрастный душ, чтобы подготовить сосуды. По ее словам, перед купанием не стоит употреблять алкоголь, так как он нарушает терморегуляцию и увеличивает риск переохлаждения.