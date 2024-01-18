Изменения в проекте были одобрены несмотря на возражения владельца соседнего земельного участка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске градостроительной комиссией одобрен проект строительства 16-этажного офисного здания на перекрестке проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала в Челябинске. При этом было рекомендовано компенсировать процент озеленения территории, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Градостроительная комиссия Челябинска одобрила выдачу разрешения на отклонение от установленных параметров застройки при реконструкции многоэтажного офисного здания на пересечении улицы 3-го Интернационала и проспекта Ленина. Инициатором изменений в проекте является компания „Евразия“», — говорится в заключении.

Как сообщается в документации, собственник соседнего земельного участка, расположенного вблизи постройки, возражал против заявленных параметров. Проект предусматривает полутораметровый отступ от северной границы соседнего участка и нулевой отступ от западной границы, а также минимальный процент озеленения.

Также по проекту не предусмотрено парковочных мест. Однако эти параметры соответствуют разрешению, выданному «Евразии», ранее, еще в 2009 году. По данной причине отклонение от нынешних нормативов рекомендовано было одобрить. При этом сроки окончания строительства здания пока не определены.

В 2002 году стартовало строительство офисного здания площадью десять тысяч квадратных метров, а ввести объект в эксплуатацию собирались в 2012 году. Наряду с самим зданием, должны были построить кафе, магазин, и автостоянку.

В Челябинске градостроительной комиссией одобрен проект строительства 16-этажного офисного здания на перекрестке проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала Скрин: Яндекс карты