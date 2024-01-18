О чем глава ГК «Бамтоннельстрой-Мост» отчитался перед Путиным

Путин встретился с главой ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Байсаровым
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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел встречу с Русланом Байсаровым, обсудив строительство мостов в России Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем совета директоров группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым. Основной темой встречи стало обсуждение деятельности организации, связанной с сооружением подземных тоннелей, соединяющие различные участки РФ. URA.RU приводит основные тезисы со встречи.

  • За полувековую историю «Бамтоннельстрой-Мост» проложил 200 километров тоннелей, подчеркнул Байсаров в разговоре с российским лидером. Он отметил, что самым сложным в производстве являлся участок Северомуйского тоннеля.
  • Председатель пояснил, что «Бамтоннельстрой-Мост» начал заниматься проектированием нового железнодорожного перехода между Россией и Китаем. Он позволит разгрузить грузовой поток из республики Саха и Амурской области.
  • Байсаров отметил, что его компания досрочно завершила строительство в Амурской области моста через реку Зея на 13 месяцев. Этого удалось достигнуть благодаря действиям Владимира Путина, связанных с финансированием.
  • Представители строительной организации активно взаимодействовали с губернатором Амурской области Василием Орловым при строительстве моста. Также на создание нового объекта приезжал вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
  • Байсаров также напомнил о создании винтового моста на трассе М12, соединяющий берега Владимирской и Нижегородской областей. Его строительство также завершилось на восемь месяцев раньше запланированного срока. Путин отметил, что это красивый мост.
  • В настоящий момент продолжается строительство автодорожного и железнодорожного мостовых переходов в Калининграде. Помимо этого, по просьбе губернатора Камчатки Владимира Солодова, «Бамтоннельстрой-Мост» приступил к строительству общественного центра в Петропавловске-Камчатском.

В декабре 2023 года в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) произошел теракт с подрывом двух поездов. Производством тоннеля как раз занимался «Бамтоннельстрой-Мост». Спустя несколько дней Центральный районный суд Омска арестовал гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, который обвиняется в этом теракте.

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Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем совета директоров группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым. Основной темой встречи стало обсуждение деятельности организации, связанной с сооружением подземных тоннелей, соединяющие различные участки РФ. URA.RU приводит основные тезисы со встречи. В декабре 2023 года в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) произошел теракт с подрывом двух поездов. Производством тоннеля как раз занимался «Бамтоннельстрой-Мост». Спустя несколько дней Центральный районный суд Омска арестовал гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, который обвиняется в этом теракте.
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