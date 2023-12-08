Суд арестовал обвиняемого в теракте в тоннеле в Бурятии

09 декабря 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Мужчина обвиняется в терактах на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центральный районный суд Омска арестовал гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, который обвиняется в теракте на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Мужчина проведет под арестом до 30 января 2024 года. «Избрать Еремееву <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, то есть до 30 января 2024 года», — постановил суд. Решение приводит ТАСС. Мужчина будет содержаться в СИЗО Омска. Первый подрыв был зафиксирован в ночь на 30 ноября на переезде Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги. В течение суток произошел второй подрыв — были взорваны две цистерны с топливом. Загорелись шесть вагонов. Западные СМИ писали, что за подрывами поездов в Бурятии стоит Украина. 7 декабря подозреваемый в совершении терактов был задержан. По данным следствия, взрывное устройство он забрал из тайника, после перевез в Бурятию и заложил на цистернах. С ним действовал еще один гражданин Белоруссии.

Центральный районный суд Омска арестовал гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, который обвиняется в теракте на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Мужчина проведет под арестом до 30 января 2024 года. «Избрать Еремееву <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, то есть до 30 января 2024 года», — постановил суд. Решение приводит ТАСС. Мужчина будет содержаться в СИЗО Омска. Первый подрыв был зафиксирован в ночь на 30 ноября на переезде Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги. В течение суток произошел второй подрыв — были взорваны две цистерны с топливом. Загорелись шесть вагонов. Западные СМИ писали, что за подрывами поездов в Бурятии стоит Украина. 7 декабря подозреваемый в совершении терактов был задержан. По данным следствия, взрывное устройство он забрал из тайника, после перевез в Бурятию и заложил на цистернах. С ним действовал еще один гражданин Белоруссии.