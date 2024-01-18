Сотрудницу пермского минздрава судят за поставки шапочек и халатов для врачей

Началось рассмотрение уголовного дела директора ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» министерства здравоохранения Пермского края Марины Баровой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий при поставках медицинских шапочек и халатов во времена covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
«По версии обвинения, Барова не проверила качество заказанных в ноябре 2020 года медицинских шапочек и халатов. Также она не организовала должным образом приемку заказанного товара. Шапочки и халаты оказались незарегистрированными и фальсицированными», — рассказали в суде.
Общая сумма ущерба, причиненная министерству здравоохранения Пермского края, превышает 71 млн рублей. Баровой грозит до десяти лет колонии.
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