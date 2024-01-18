Сотрудницу пермского минздрава судят за поставки шапочек и халатов для врачей

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Второй съезд движения "В защиту человека труда". Первоуральск, чтпз, халат, спецодежда
Халаты и шапочки оказались плохого качества Фото:

Началось рассмотрение уголовного дела директора ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» министерства здравоохранения Пермского края Марины Баровой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий при поставках медицинских шапочек и халатов во времена covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

«По версии обвинения, Барова не проверила качество заказанных в ноябре 2020 года медицинских шапочек и халатов. Также она не организовала должным образом приемку заказанного товара. Шапочки и халаты оказались незарегистрированными и фальсицированными», — рассказали в суде.

Общая сумма ущерба, причиненная министерству здравоохранения Пермского края, превышает 71 млн рублей. Баровой грозит до десяти лет колонии.

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Началось рассмотрение уголовного дела директора ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» министерства здравоохранения Пермского края Марины Баровой. Она обвиняется в превышении должностных полномочий при поставках медицинских шапочек и халатов во времена covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. «По версии обвинения, Барова не проверила качество заказанных в ноябре 2020 года медицинских шапочек и халатов. Также она не организовала должным образом приемку заказанного товара. Шапочки и халаты оказались незарегистрированными и фальсицированными», — рассказали в суде. Общая сумма ущерба, причиненная министерству здравоохранения Пермского края, превышает 71 млн рублей. Баровой грозит до десяти лет колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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