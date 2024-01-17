17 января 2024

В ЯНАО крупный жилой комплекс получит высокоскоростной интернет

В Тарко-Сале жители микрорайона «Южный» получат высокоскоростной интернет
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие лаборатории информационной безопасности в УрФУ. Екатеринбург, интернет, провода, кабель, информационная безопасность, цифровизация, защита информации
В Тарко-Сале жители микрорайона «Южный» получат устойчивую интернет-связь Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) в современный жилой комплекс проведут высокоскоростной интернет. Устойчивой связью обеспечат более 800 квартир в шести пятиэтажных домах, сообщили URA.RU в пресс-службе провайдера.

«Сразу после заселения жильцы нового микрорайона „Южный“ смогут пользоваться интернетом на скорости от 200 до 350 Мбит/с в зависимости от выбранного тарифа. Также северяне получат возможность подключить телефонию, интерактивное телевидение, систему видеонаблюдения и интерактивные сервисы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе интернет-провайдера «Ростелеком», специалисты которого займутся данной работой.

Проект высоко оценил глава Пуровского района Антон Колодин. «Очень важно, чтобы жители всегда были на связи и могли пользоваться современными цифровыми сервисами», — отметил он.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) в современный жилой комплекс проведут высокоскоростной интернет. Устойчивой связью обеспечат более 800 квартир в шести пятиэтажных домах, сообщили URA.RU в пресс-службе провайдера. «Сразу после заселения жильцы нового микрорайона „Южный“ смогут пользоваться интернетом на скорости от 200 до 350 Мбит/с в зависимости от выбранного тарифа. Также северяне получат возможность подключить телефонию, интерактивное телевидение, систему видеонаблюдения и интерактивные сервисы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе интернет-провайдера «Ростелеком», специалисты которого займутся данной работой. Проект высоко оценил глава Пуровского района Антон Колодин. «Очень важно, чтобы жители всегда были на связи и могли пользоваться современными цифровыми сервисами», — отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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