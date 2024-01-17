Общество ЖКХ и Городская среда В ЯНАО крупный жилой комплекс получит высокоскоростной интернет В Тарко-Сале жители микрорайона «Южный» получат высокоскоростной интернет 18 января 2024 в 17:03 Размер текста - 17 + В Тарко-Сале жители микрорайона «Южный» получат устойчивую интернет-связь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) в современный жилой комплекс проведут высокоскоростной интернет. Устойчивой связью обеспечат более 800 квартир в шести пятиэтажных домах, сообщили URA.RU в пресс-службе провайдера. «Сразу после заселения жильцы нового микрорайона „Южный“ смогут пользоваться интернетом на скорости от 200 до 350 Мбит/с в зависимости от выбранного тарифа. Также северяне получат возможность подключить телефонию, интерактивное телевидение, систему видеонаблюдения и интерактивные сервисы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе интернет-провайдера «Ростелеком», специалисты которого займутся данной работой. Проект высоко оценил глава Пуровского района Антон Колодин. «Очень важно, чтобы жители всегда были на связи и могли пользоваться современными цифровыми сервисами», — отметил он. В Тарко-Сале (ЯНАО) в современный жилой комплекс проведут высокоскоростной интернет. Устойчивой связью обеспечат более 800 квартир в шести пятиэтажных домах, сообщили URA.RU в пресс-службе провайдера. «Сразу после заселения жильцы нового микрорайона „Южный“ смогут пользоваться интернетом на скорости от 200 до 350 Мбит/с в зависимости от выбранного тарифа. Также северяне получат возможность подключить телефонию, интерактивное телевидение, систему видеонаблюдения и интерактивные сервисы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе интернет-провайдера «Ростелеком», специалисты которого займутся данной работой. Проект высоко оценил глава Пуровского района Антон Колодин. «Очень важно, чтобы жители всегда были на связи и могли пользоваться современными цифровыми сервисами», — отметил он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям