В ЯНАО крупный жилой комплекс получит высокоскоростной интернет

В Тарко-Сале (ЯНАО) в современный жилой комплекс проведут высокоскоростной интернет. Устойчивой связью обеспечат более 800 квартир в шести пятиэтажных домах, сообщили URA.RU в пресс-службе провайдера.
«Сразу после заселения жильцы нового микрорайона „Южный“ смогут пользоваться интернетом на скорости от 200 до 350 Мбит/с в зависимости от выбранного тарифа. Также северяне получат возможность подключить телефонию, интерактивное телевидение, систему видеонаблюдения и интерактивные сервисы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе интернет-провайдера «Ростелеком», специалисты которого займутся данной работой.
Проект высоко оценил глава Пуровского района Антон Колодин. «Очень важно, чтобы жители всегда были на связи и могли пользоваться современными цифровыми сервисами», — отметил он.
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