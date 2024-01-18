В Перми закроют главный ледовый городок

В выходные с горок на эспланаде будет не покататься
В Перми ледовый городок на эспланаде будет закрыт в выходные 20—21 января. Как пояснил мэр Эдуард Соснин, причиной стали погодные условия.
«В выходные из-за погоды будет закрыт для посещения ледовый городок „Лукоморье“. Синоптики обещают повышение температуры до -3 градусов. По нормам эксплуатировать ледяные сооружения можно при -4 градусах и холоднее», — пояснил глава Перми в Telegram. По его словам, за эти дни городок приведут в порядок.
Соснин также сообщил, что власти готовятся к обильному снегопаду, который долен накрыть Пермь 19—21 января. Дорожные службы перейдут на повышенный режим работы.
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