В Перми закроют главный ледовый городок

Власти Перми закроют ледовый городок на эспланаде из-за потепления
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Ледовый городок. Челябинск, ледовый городок, горка
В выходные с горок на эспланаде будет не покататься Фото:

В Перми ледовый городок на эспланаде будет закрыт в выходные 20—21 января. Как пояснил мэр Эдуард Соснин, причиной стали погодные условия.

«В выходные из-за погоды будет закрыт для посещения ледовый городок „Лукоморье“. Синоптики обещают повышение температуры до -3 градусов. По нормам эксплуатировать ледяные сооружения можно при -4 градусах и холоднее», — пояснил глава Перми в Telegram. По его словам, за эти дни городок приведут в порядок.

Соснин также сообщил, что власти готовятся к обильному снегопаду, который долен накрыть Пермь 19—21 января. Дорожные службы перейдут на повышенный режим работы.

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В Перми ледовый городок на эспланаде будет закрыт в выходные 20—21 января. Как пояснил мэр Эдуард Соснин, причиной стали погодные условия. «В выходные из-за погоды будет закрыт для посещения ледовый городок „Лукоморье“. Синоптики обещают повышение температуры до -3 градусов. По нормам эксплуатировать ледяные сооружения можно при -4 градусах и холоднее», — пояснил глава Перми в Telegram. По его словам, за эти дни городок приведут в порядок. Соснин также сообщил, что власти готовятся к обильному снегопаду, который долен накрыть Пермь 19—21 января. Дорожные службы перейдут на повышенный режим работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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