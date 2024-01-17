17 января 2024

Мишустин одобрил включение двух районов ХМАО в Арктическую зону

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка форум "транспорт России". Москва, мишустин михаил
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил включение двух районов ХМАО в Арктическую зону. Присоединение к особой территории Березовского и Белоярского районов согласовано на сегодняшнем заседании правительства РФ, сообщает официальный telegram-канал ведомства «Правительство России».

«Следующий вопрос о развитии Арктики. Президент подчеркивал особое стратегическое значение территории с колоссальными экономическими возможностями. По поручению президента подготовлен законопроект о включении двух муниципальных районов ХМАО — Березовского и Белоярского — в состав особой Арктической зоны», — заявил Мишустин.

Оба района после присоединения могут рассчитывать на расширение наукоемких производств, новую программу геологического изучения, освоение новых месторождений. «Их расположение обеспечит новые логистические возможности для страны», — отметил премьер.

Ранее URA.RU писало о планах правительства РФ рассмотреть законопроект о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны. В нее входят Мурманская область, Ненецкий округ, Чукотка, ЯНАО, а также муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил включение двух районов ХМАО в Арктическую зону. Присоединение к особой территории Березовского и Белоярского районов согласовано на сегодняшнем заседании правительства РФ, сообщает официальный telegram-канал ведомства «Правительство России». «Следующий вопрос о развитии Арктики. Президент подчеркивал особое стратегическое значение территории с колоссальными экономическими возможностями. По поручению президента подготовлен законопроект о включении двух муниципальных районов ХМАО — Березовского и Белоярского — в состав особой Арктической зоны», — заявил Мишустин. Оба района после присоединения могут рассчитывать на расширение наукоемких производств, новую программу геологического изучения, освоение новых месторождений. «Их расположение обеспечит новые логистические возможности для страны», — отметил премьер. Ранее URA.RU писало о планах правительства РФ рассмотреть законопроект о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны. В нее входят Мурманская область, Ненецкий округ, Чукотка, ЯНАО, а также муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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