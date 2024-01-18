На детском конкурсе в Ангарске девочки станцевали тверк под Аллегрову. Видео

В Ангарске разгорелся скандал из-за танца детей под песню «Шальная императрица»

18 января 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Зрители не оценили детский танец под песню Ирины Аллегровой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Общественность возмутилась из-за детского танца в Ангарске под песню Ирины Аллегровой «Императрица». Зрители удивились, когда дети скинули с себя юбки и начали хлопать себя по пятой точке в ходе танца. Об этом рассказала одна из зрительниц. «В один момент они [дети] скинули юбки и начали хлопать друг друга по пятой точке. Кажется, что рты непроизвольно открыли не только все в зале, но и в жюри», — рассказала жительница Ангарска в разговоре с «Комсомольской правдой». По словам зрительницы, такие движения являются ненормальными, когда их исполняют дети на сцене в ДК. Местный ДК в Ангарске объявил открытые соревнования по танцам среди лиц до 18 лет. Во время одного из выступлений, дети изображали фрейлин императрицы под одноименную песню Аллегровой. Зрители оказались удивлены такому исполнению, посчитав его откровенным.

Общественность возмутилась из-за детского танца в Ангарске под песню Ирины Аллегровой «Императрица». Зрители удивились, когда дети скинули с себя юбки и начали хлопать себя по пятой точке в ходе танца. Об этом рассказала одна из зрительниц. «В один момент они [дети] скинули юбки и начали хлопать друг друга по пятой точке. Кажется, что рты непроизвольно открыли не только все в зале, но и в жюри», — рассказала жительница Ангарска в разговоре с «Комсомольской правдой». По словам зрительницы, такие движения являются ненормальными, когда их исполняют дети на сцене в ДК. Местный ДК в Ангарске объявил открытые соревнования по танцам среди лиц до 18 лет. Во время одного из выступлений, дети изображали фрейлин императрицы под одноименную песню Аллегровой. Зрители оказались удивлены такому исполнению, посчитав его откровенным.