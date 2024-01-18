В Салехарде старейший детский сад готовится к открытию после реконструкции

В Салехарде комиссия осмотрела детсад «Синяя птица»

18 января 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

В Салехарде после масштабной реконструкции откроется детсад, построенный в 1988 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) детский сад «Синяя птица», открытый в 1988 году, готовится к открытию после масштабной реконструкции. Готовность дошкольного учреждения к открытию оценила депутатская комиссия. «Сегодня посмотрел ход ремонтных работ в дошкольном учреждении „Синяя птица“. Проведена замена всех инженерных систем, кровли, обновили и утеплили фасад детского сада, установили новую систему вентиляции, благоустроили территорию вокруг учреждения. Кроме того, обновили оборудование детских площадок, закупили новую технику, мебель и игрушки», — написал депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Реконструкция детского сада длилась полтора года и находится в завершающей стадии. Осталось выполнить работы по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объекта. «Последние штрихи», — отметил Денисов, которого особенно впечатлил шахматный кабинет.

В Салехарде (ЯНАО) детский сад «Синяя птица», открытый в 1988 году, готовится к открытию после масштабной реконструкции. Готовность дошкольного учреждения к открытию оценила депутатская комиссия. «Сегодня посмотрел ход ремонтных работ в дошкольном учреждении „Синяя птица“. Проведена замена всех инженерных систем, кровли, обновили и утеплили фасад детского сада, установили новую систему вентиляции, благоустроили территорию вокруг учреждения. Кроме того, обновили оборудование детских площадок, закупили новую технику, мебель и игрушки», — написал депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Реконструкция детского сада длилась полтора года и находится в завершающей стадии. Осталось выполнить работы по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объекта. «Последние штрихи», — отметил Денисов, которого особенно впечатлил шахматный кабинет.