В Салехарде старейший детский сад готовится к открытию после реконструкции

В Салехарде комиссия осмотрела детсад «Синяя птица»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, спальное помещение, детский сад45
В Салехарде после масштабной реконструкции откроется детсад, построенный в 1988 году Фото:

В Салехарде (ЯНАО) детский сад «Синяя птица», открытый в 1988 году, готовится к открытию после масштабной реконструкции. Готовность дошкольного учреждения к открытию оценила депутатская комиссия.

«Сегодня посмотрел ход ремонтных работ в дошкольном учреждении „Синяя птица“. Проведена замена всех инженерных систем, кровли, обновили и утеплили фасад детского сада, установили новую систему вентиляции, благоустроили территорию вокруг учреждения. Кроме того, обновили оборудование детских площадок, закупили новую технику, мебель и игрушки», — написал депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Реконструкция детского сада длилась полтора года и находится в завершающей стадии. Осталось выполнить работы по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объекта. «Последние штрихи», — отметил Денисов, которого особенно впечатлил шахматный кабинет.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) детский сад «Синяя птица», открытый в 1988 году, готовится к открытию после масштабной реконструкции. Готовность дошкольного учреждения к открытию оценила депутатская комиссия. «Сегодня посмотрел ход ремонтных работ в дошкольном учреждении „Синяя птица“. Проведена замена всех инженерных систем, кровли, обновили и утеплили фасад детского сада, установили новую систему вентиляции, благоустроили территорию вокруг учреждения. Кроме того, обновили оборудование детских площадок, закупили новую технику, мебель и игрушки», — написал депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Реконструкция детского сада длилась полтора года и находится в завершающей стадии. Осталось выполнить работы по противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объекта. «Последние штрихи», — отметил Денисов, которого особенно впечатлил шахматный кабинет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...