Вице-премьер Хуснуллин похвалил власти ХМАО за реализацию госпрограмм

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов России с наилучшими показателями по реализации федеральных программ. Итоги 2023 года на заседании комиссии по региональному развитию подвел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Абсолютно по всем программам [в ХМАО] были достигнуты максимальные значения. Регион справился с задачей. Прошу поблагодарить губернатора и заместителей, и министров, отвечающих за отрасль. Не сбавляем обороты», — отметил Хуснуллин.
Всего за прошедший год в Югре было реализовано 16 федеральных проектов по улучшению жилищных условий и развитию инфраструктуры. Так, по данным департамента строительства ХМАО, в округе введено 12 новых медучреждений, медпомощь стала доступнее для 25 тысяч югорчан из дальних районов. Также расселено 165 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переехали более 10 тысяч человек. На территории округа за 2023 год благоустроили 67 общественных пространств и отремонтировали 53,7 км дорог.
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