17 января 2024

Вице-премьер Хуснуллин похвалил власти ХМАО за реализацию госпрограмм

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, хуснуллин марат
По словам политика, ХМАО входит в ряд регионов с высокими темпами реализации нацпроектов Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов России с наилучшими показателями по реализации федеральных программ. Итоги 2023 года на заседании комиссии по региональному развитию подвел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Абсолютно по всем программам [в ХМАО] были достигнуты максимальные значения. Регион справился с задачей. Прошу поблагодарить губернатора и заместителей, и министров, отвечающих за отрасль. Не сбавляем обороты», — отметил Хуснуллин.

Всего за прошедший год в Югре было реализовано 16 федеральных проектов по улучшению жилищных условий и развитию инфраструктуры. Так, по данным департамента строительства ХМАО, в округе введено 12 новых медучреждений, медпомощь стала доступнее для 25 тысяч югорчан из дальних районов. Также расселено 165 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переехали более 10 тысяч человек. На территории округа за 2023 год благоустроили 67 общественных пространств и отремонтировали 53,7 км дорог.

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Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число регионов России с наилучшими показателями по реализации федеральных программ. Итоги 2023 года на заседании комиссии по региональному развитию подвел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Абсолютно по всем программам [в ХМАО] были достигнуты максимальные значения. Регион справился с задачей. Прошу поблагодарить губернатора и заместителей, и министров, отвечающих за отрасль. Не сбавляем обороты», — отметил Хуснуллин. Всего за прошедший год в Югре было реализовано 16 федеральных проектов по улучшению жилищных условий и развитию инфраструктуры. Так, по данным департамента строительства ХМАО, в округе введено 12 новых медучреждений, медпомощь стала доступнее для 25 тысяч югорчан из дальних районов. Также расселено 165 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переехали более 10 тысяч человек. На территории округа за 2023 год благоустроили 67 общественных пространств и отремонтировали 53,7 км дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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